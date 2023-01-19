V12最後一舞 ─ Aston Martin DBS 770 Ultimate亮相，雙車型共限量生產 499 台

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長久以來，DBS 的金字招牌與令人醉心的精湛性能跑車劃上等號， DBS 自 2018 年以來擔任 Aston Martin 層峰旗艦代表；V12雙渦輪增壓引擎的動力來源可輸出強勁十足的性能及無與倫比的霸氣聲浪。DBS 770 Ultimate 代表世代旗艦GT的最終樂章，是 Aston Martin 有史以來動力最強大的常規市售車款，也是迄今性能最極致的 DBS。
動力系統部分，DBS 770 Ultimate搭載了5.2升四凸輪軸60度夾角的V12引擎。身為最終極致之作，經過優化點火系統及提升7%的最大渦輪增壓值，最大扭力達900Nm/1800~5000rpm，並於6500rpm時可爆發高達770PS最大馬力，強大動力透過設置於後軸的ZF 8速手自排變速箱和全時機械式LSD傳達，使其可在3.4秒完成0-100km/h加速，極速為340km/h
此外，變速箱也經過賽車部門獨特的調校，以提高換檔速度與駕駛回饋，以追求極致化的駕馭體驗。煞車系統部分，搭載Aston Martin碳纖維陶瓷煞車系統〈CCB〉，提供車輛與生俱來的優異煞車性能，DBS 770 Ultimate 採用與 DBS 相同的碟盤尺寸，規格為前 410mm x 38mm 及後 360mm x 32mm，以保持優異的煞車品質。
為了更進一步增進轉向手感以提供駕駛者更多來自路面的反饋，DBS 770 Ultimate 導入了全新的方向機固定座，提供駕駛更專注於與前方道路更完整的互動、感受前輪來自路面更清晰的回饋，同時擁有無比的信心與優異動態循跡性。透過強化的前橫樑及更為扎實的後結構底板，車身前半部的橫向剛性大大提升了25%，同時也促使整體剛性提高了3%，以實現完美平衡的車輛駕馭動態。同時，也搭載之ADS主動懸吊系統也進行了優化，導入專屬的阻尼設定，增強駕駛與DBS 770 Ultimate 在高速巡航的穩定性及操控連結，並維持絕佳乘坐品質。
除了性能提升，DBS 770 Ultimate在外觀上也導入新的設計以強化散熱效果，經典蚌式引擎蓋具有馬蹄型碳纖維引擎蓋散熱孔，使其散熱面積更為寬廣有效率，前下擾流也匯集出兩個全新設計的進氣孔，讓標準版DBS 和V12引擎車款的設計語彙互相輝映。
除上述新設計外，DBS 770 Ultimate 外觀升級部分，還包括：交織斜紋碳纖維側面窗框、前擋風玻璃窗框、後視鏡蓋與側進氣鰭片。全新的碳纖維延伸側擾流裙，在視覺上降低了後輪的側面輪廓，不僅展現絕美平衡的車輛姿態，同時更為凸顯了肌肉線條曲線。獨有的後下擾流設計可保持整體空氣力學平衡，確保DBS 770 Ultimate的前、後軸都以無懈可擊的動態呈現 。
DBS 770 Ultimate胎圈組配置21 吋輪圈搭配前265/35 R21及後 05/30 R21的Pirelli P Zero高性能輪胎。輪圈則自品牌頂規車型Aston Martin Valkyrie 及 Victor 中汲取靈感，以新潮且獨樹一格的造型於眾多車型中脫穎而出。這款全新的 21 吋多輻式輪圈，亦提供三種烤漆選項，包括：如同珠寶般的標準緞面銀色輪圈、具有運動化外觀的消光黑色輪圈或亮眼的銀色與黑色緞面拋光輪圈，為車輛的外觀增添了霸氣懾人的王者風格。
內裝部分，DBS 770 Ultimate 加入嶄新的設計元素，同時保留了DBS 辨識度極高的座艙風格。為了彰顯DBS 770 Ultimate旗艦定位，標配採用全真皮黑色皮革與Alcantara 麂皮點綴的Sports Plus跑車座椅，並輔以風琴式圖騰，碳纖維換檔撥片也在標準配備之列，座椅亦可選配更具運動性格的Aston Martin輕量化賽車桶椅，提供駕駛更優異地包覆性。DBS 770 Ultimate同時導入多樣化的客製化選配清單，例如同色或對比色的座椅皮革滾邊和縫線等等，而中央扶手蓋之皮帶飾條則鑲有雷射雕刻的DBS 770 Ultimate 專屬金屬扣環。而DBS 770 Ultimate 也配置了標準Aston Martin琺瑯飛翼廠徽、DBS 徽飾和限量的DBS 770 Ultimate車門門檻飾板銘牌。
代表Aston Martin登場秀出V12引擎最後一支舞的DBS 770 Ultimate，將僅限量生產499輛，包括300輛Coupe與199輛Volante，並且在車身門檻上會秀出其獨有的限量身分。然而這極其美麗的終極保車已經停止接單，並預計在2023年第三季度開始交車。