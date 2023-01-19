除了迷人的加速，BMW i4 x eDrive40 還有啥讓人傾心的？

BMW 獲 2022 年豪華電動車銷售冠軍

▲ BMW 獲 2022 年豪華電動車銷售冠軍
▲ BMW 獲 2022 年豪華電動車銷售冠軍

2GameSome - 有車賞

以領先群雄的前瞻思維與持續挑戰創新的不凡意志，BMW集團不僅於2022年拿下優異的全球銷售成績，穩坐全球豪華品牌銷售冠軍寶座，新世代電動車銷售更持續突破與成長，BMW集團2022年全球電動車銷量達到215,755輛，相較於2021年大幅成長107.7%，而BMW品牌電能車款相較於2021年，也成長達35.6%，顯見BMW新世代電能車款的優異產品實力與消費者的高度喜愛。BMW總代理汎德理解台灣消費者對頂尖產品的需求，持續以最快的速度導入BMW全新世代電動車款BMW iX與i4，更成功榮登2022年台灣市場豪華電動車銷售冠軍寶座，成為台灣市場最受消費者青睞的豪華電動車品牌，展現BMW身為國內豪華汽車品牌領導者的氣勢！BMW總代理汎德將秉持與全球市場零時差的理念，繼2022年底正式發表且受到眾多消費者熱烈迴響的全新豪華純電旗艦BMW i7，BMW總代理汎德也將於2023年導入全新純電運動休旅iX1及全新BMW i5豪華純電房車，提供消費者更為全面、完備且新世代的純電產品陣容，使BMW成為國內豪華汽車品牌電能車款首選。

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BMW 新世代純電陣容熱銷 穩坐台灣豪華電動車銷售冠軍

全新世代BMW iX豪華純電旗艦休旅與BMW i4純電轎跑自台灣市場正式發表以來，便受到諸多消費者的熱烈支持與喜愛，至今累計超過3,300張訂單，而截至2022年底近千輛的交車數，更讓BMW拿下2022年台灣市場豪華電動車品牌銷售冠軍寶座，不論是跳脫框架的前衛外型設計、無可比擬的細膩豪華質感座艙、領先對手的iDrive 8.0使用者介面、零時差享受最新科技的RSU遠端軟體升級科技與12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構築而成的未來座艙，或是於性能表現與續航里程之間取得絕佳均衡的新世代BMW eDrive電能科技與驚豔眾人、營造澎湃電能駕馭情境的BMW IconicSounds Electric純電動能音效，均獲得消費者全面性的讚賞；此外，BMW總代理汎德更針對台灣市場推出具備高整合度的BMW Charging App智慧服務，彙整全台BMW電動車可用的充電站資訊，不僅能輕鬆搜最近的充電站點、查看充電狀態與紀錄，綁訂信用卡後還能直接透過App針對站點的充電服務進行充電付款，體驗體貼的人性化服務流程，以科技領御電能用車生活，更使BMW成為國內豪華純電車款購車首選。

BMW總代理汎德持續針對台灣市場導入優異的新世代電能車型，於日前正式發表的全新BMW i7豪華純電旗艦以卓越大器的前衛外型設計、氣宇非凡的車身輪廓、獨步車壇的未來座艙科技與睥睨對手的尊爵豪華，獲得眾多層峰級消費者的青睞；即將於2023年Q1於台灣市場正式發表的全新純電運動休旅BMW iX1，自原廠公布消息後便受到許多消費者的關注與討論，自預售開始至今累積訂單數量超過650張，不僅讓BMW全新世代電能車款陣容更為齊全，提供國內消費者在不同人生階段所需的各式優異頂尖之作，共同為永續理念而努力，以獨一無二的專屬電能駕馭樂趣，立下豪華電能嶄新定義，引領國內豪華電動車市場持續邁進。

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