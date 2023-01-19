▲ BMW 獲 2022 年豪華電動車銷售冠軍

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全新世代BMW iX豪華純電旗艦休旅與BMW i4純電轎跑自台灣市場正式發表以來，便受到諸多消費者的熱烈支持與喜愛，至今累計超過3,300張訂單，而截至2022年底近千輛的交車數，更讓BMW拿下2022年台灣市場豪華電動車品牌銷售冠軍寶座，不論是跳脫框架的前衛外型設計、無可比擬的細膩豪華質感座艙、領先對手的iDrive 8.0使用者介面、零時差享受最新科技的RSU遠端軟體升級科技與12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構築而成的未來座艙，或是於性能表現與續航里程之間取得絕佳均衡的新世代BMW eDrive電能科技與驚豔眾人、營造澎湃電能駕馭情境的BMW IconicSounds Electric純電動能音效，均獲得消費者全面性的讚賞；此外，BMW總代理汎德更針對台灣市場推出具備高整合度的BMW Charging App智慧服務，彙整全台BMW電動車可用的充電站資訊，不僅能輕鬆搜最近的充電站點、查看充電狀態與紀錄，綁訂信用卡後還能直接透過App針對站點的充電服務進行充電付款，體驗體貼的人性化服務流程，以科技領御電能用車生活，更使BMW成為國內豪華純電車款購車首選。
BMW總代理汎德持續針對台灣市場導入優異的新世代電能車型，於日前正式發表的全新BMW i7豪華純電旗艦以卓越大器的前衛外型設計、氣宇非凡的車身輪廓、獨步車壇的未來座艙科技與睥睨對手的尊爵豪華，獲得眾多層峰級消費者的青睞；即將於2023年Q1於台灣市場正式發表的全新純電運動休旅BMW iX1，自原廠公布消息後便受到許多消費者的關注與討論，自預售開始至今累積訂單數量超過650張，不僅讓BMW全新世代電能車款陣容更為齊全，提供國內消費者在不同人生階段所需的各式優異頂尖之作，共同為永續理念而努力，以獨一無二的專屬電能駕馭樂趣，立下豪華電能嶄新定義，引領國內豪華電動車市場持續邁進。