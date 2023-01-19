▲ V12 的最終章！Aston Martin 發表 DBS 770 Ultimate

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DBS 770 Ultimate 搭載 Aston Martin 強勁的5.2升四凸輪軸60度夾角的V12引擎。受益於優化的點火系統及提升7%的最大渦輪增壓值，最大扭力900Nm（1800rpm to 5000rpm），轉速在6500rpm 時可爆發高達 770PS 的輸出動力，DBS 770 Ultimate 最高時速為340km/h，0-100km/h僅需3.4秒。精準調校後的馬力和扭力曲線提供駕駛者對於性能無限的想像，卓越的駕馭回饋與出色的性能共譜 V12引擎華麗的交響樂章。
DBS 770 Ultimate的輸出動力透過設置於後軸的ZF 8速手自排變速箱和全時機械式LSD傳達。此外，變速箱也經過賽車部門獨特的調校以提高換檔速度與駕駛回饋，以追求極致化的駕馭體驗。 煞車系統部分，Aston Martin碳纖維陶瓷煞車系統(CCB)提供車輛與生俱來的優勢煞車性能，DBS 770 Ultimate 採用與 DBS 相同的碟盤尺寸，前 410mm x 38mm 及後 360mm x 32mm 的規格，保持優異的煞車品質。
為了更進一步增進轉向手感以提供駕駛者更多來自路面的反饋，DBS 770 Ultimate 導入了全新的方向機固定座，提供駕駛更專注於與前方道路更完整的互動、感受前輪來自路面更清晰的回饋，同時擁有無比的信心與優異動態循跡性。
透過強化的前橫樑及更為扎實的後結構底板，車身前半部的橫向剛性大大提升了25%，同時也促使整體剛性提高了3%，以實現完美平衡的車輛駕馭動態。
同時，動態的阻尼系統 (ADS) 也進行了優化，DBS 770 Ultimate 搭載獨特的阻尼設定，增強駕駛與DBS 770 Ultimate 在高速巡航的穩定性及操控連結，並維持絕佳乘坐品質，DBS 770 Ultimate 無疑是Aston Martin超級GT的最新標竿。
正如 DBS 770 Ultimate 機械部件的精雕細琢，其外觀也經過巧手設計，呈現自信與永不妥協的獨到英倫美學，DBS 770 Ultimate是一個劃時代的休止符，同時向當代Aston Martin致敬。
DBS 770 Ultimate外觀的全新設計同時具備了實質功能性，吸睛外表下，整體的細節調整都是為了提升散熱品質，經典蚌式引擎蓋具有霸氣不凡的馬蹄型碳纖維引擎蓋散熱孔，使其散熱面積更為寬廣有效率，前下擾流匯集出兩個全新設計的進氣孔，標準版DBS 和 V12 引擎車款的設計語彙互相輝映。
更具體的說，DBS 770 Ultimate 的外觀設計升級包括交織斜紋碳纖維側面窗框、前擋風玻璃窗框、後視鏡蓋與側進氣鰭片。全新的碳纖維延伸側擾流裙在視覺上降低了後輪的側面輪廓，除了展現絕美平衡的車輛姿態，同時擁有更為凸顯的肌肉線條曲線。獨有的後下擾流設計可保持整體空氣力學平衡，確保DBS 770 Ultimate的前軸及後軸都以無懈可擊的動態呈現 。
DBS 770 Ultimate 的 21 吋輪圈搭配前265/35 R21 及後 305/30 R21的Pirelli P Zero 高性能輪胎。輪框則自品牌頂規車型Aston Martin Valkyrie 及 Victor 中汲取靈感，以新潮且獨樹一格的造型於眾多車型中脫穎而出。這款全新的 21 吋多輻式輪框提供三種選項，包括如同珠寶般的標準緞面銀色輪圈、具有運動化外觀的消光黑色輪圈或亮眼的銀色與黑色緞面拋光輪圈，為車輛的外觀增添了霸氣懾人的王者風格。
內裝部分，DBS 770 Ultimate 加入嶄新的設計元素，同時保留了DBS 辨識度極高的座艙風格。為了彰顯DBS 770 Ultimate旗艦定位，標配採用全真皮黑色皮革與Alcantara 麂皮點綴的Sports Plus跑車座椅輔以風琴式圖騰，碳纖維換檔撥片也在標準配備之列，座椅可選配更具運動性格的Aston Martin的輕量化賽車桶椅，意在提供車主更多的駕駛樂趣。DBS 770 Ultimate同時導入多樣化的客製化選配，例如同色或對比色的座椅皮革滾邊和縫線、中央扶手蓋皮帶飾條搭以鑲有雷射雕刻的DBS 770 Ultimate 專屬金屬扣環。
最後，DBS 770 Ultimate 搭載標準Aston Martin琺瑯飛翼廠徽、DBS 徽飾和限量的DBS 770 Ultimate車門門檻飾板銘牌，顯示該車輛是絕無僅有的300輛Coupe或199輛Volante 之一。
Aston Martin重視每一位車主的品味與喜好，DBS 770 Ultimate 提供多樣化的Q by Aston Martin 客製化選項，包括數種特製Q 外觀塗裝、車身或塗裝元素相呼應的輪框選擇、染色碳纖維、多色編織皮革座椅內襯、交織斜紋碳纖維內裝飾板以及碳纖維真皮或碳纖維麂皮方向盤等多樣化配置組合。
Aston Martin首席技術長Roberto Fedeli表示：「當一代標誌性車款即將步入展品週期尾聲時，以特別款式來紀念這歷史性的時刻是必要的。就 DBS 770 Ultimate 而言，我們不遺餘力地研發推出最終極版本，並確信這將是各方面表現達到極致的一部頂級跑車。我們針對變速箱、轉向、懸吊和底盤結構進行了全面性的提升，DBS 770 Ultimate不僅是我們史上速度最快、動力最強大的DBS；駕駛體驗將會是無比絕倫的。」
Aston Martin首席創意總監 Marek Reichman 補充道：「DBS 一直是Aston Martin量產車型中的巔峰之作。 現在，我們正為 DBS 770 Ultimate 注入源源不絕的動力，同時以最深思熟慮後的設計提供更精緻、獨到的產品呈現。這樣一輛純粹又如此絕美的車款，將是令人崇拜且心生嚮往的。透過這樣的設計氛圍，我們發想出了車輛雛型，並從更為張狂的車頭設計作為出發點向車身後方延伸，一切都在設計平衡與性能提升之間流動。」
DBS 770 Ultimate 將於 2023 年Q1開始生產，預計首批車將於 2023 年Q3生產下線。