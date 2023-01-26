初五開工迎財神！「這樣拜」錢賺不完　禁忌供品千萬別擺

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祭拜對象：五路財神、福德正神、地基主。
供品：一對蠟燭、三牲、水果（五樣）、甜的湯圓四碗（領受四方之財）、糖果、清茶三杯、酒三杯、發糕五個（象徵招五路之財），在發粿下面壓紅包（每個紅包888元），象徵大發利市，如果不愛吃發粿也可以用蛋糕取代。鳳梨帶葉，並綁上紅紙或紅帶（興旺），壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮。
特殊供品：房仲業、汽車業會拜棗子、柳橙、香蕉三種水果，取諧音象徵「早日成交」；另外有的公司會準備各式豆類和糖，象徵「五穀豐收」；準備汽泡飲料，象徵業績「冒泡」（成交）。一般行業「香蕉」、「李子」、「梨子」、「鳳梨」、「柑橘」因有「招你來旺吉」諧音。
供品禁忌：公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。
祭拜程序：1、呈上供品。2、點燃蠟燭。3、神前獻茶、酒。4、焚香祈禱。5、香燒至一半後，燒三色金（壽金、刈金、福金）。6、將酒繞圈灑在紙灰周圍。7、燃放鞭炮。8、發開工紅包。
開工祈禱內容：
弟子（信女）○○○手執清香，誠心拜請五路財神及本境福德正神到臨，今逢○○年○○月○○日○○時為○○公司開市吉日，弟子○○○帶領公司全體人員，誠心虔備淨果(三牲酒禮)及金帛財寶，敬奉五路財神、福德正神、地基主鑑納。
祈求弟子○○年，事業興隆、財源廣進、大興大旺、鴻圖大展、萬商雲集、大吉利市、出入平安、四時無災、貴人扶助、百事亨通、萬事如意、四方五路招財進寶到此來，歲次○○年○○月○○日○○時善信○○○上申。
開工拜拜向神明致意，並希望五路財神、福德正神、地基主能眷顧公司全體人員，而好日子是好的開始，但若是初五遇正沖，也可以挑選其他吉時舉辦開工儀式，楊登嵙也整理出了今年的開工吉時，對照生肖避開正沖、偏沖，求財旺運事半功倍。日沖表示該天整日皆正沖該年歲生肖，其他年歲同生肖為「偏沖」，「時沖」為該兩個小時正沖該年歲生肖，在取決良日吉時，對負責人「正沖」、「偏沖」皆不可。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。