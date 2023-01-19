民調落後藍綠兩大黨　「不參選總統」仍舊難成柯文哲選項

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民眾黨內人士則指出，對照柯文哲過去在擔任台北市長期間，只要適逢大大小小的選舉，無論柯文哲是否是該選舉的參選人，都會被藍綠兩黨拿放大鏡檢視，也因此三名檯面上的參選人中，柯文哲早已經過嚴厲檢視。而相對之下賴清德與侯友宜，則都還未歷經嚴苛的質疑，若隨著投票日逐漸接近，選戰持續加溫的情況下，比起柯文哲，賴清德與侯友宜兩人恐怕還有相當大幅的「扣分空間」，因此雖然現階段民調暫時落後於藍綠兩大黨，但並不代表柯文哲沒有翻盤的可能。
至於針對總統參選人的必經考題「兩岸關係」，相較於柯文哲在台北市長任內，因為舉辦雙城論壇等活動，已經數度對外表明自己的兩岸立場。至於賴清德與侯友宜，民眾黨前立委蔡壁如則分析，賴清德自稱「務實台獨工作者」，鮮明的台獨立場除了加深兩岸之間的矛盾外，美方恐怕也會因為這樣較為激進的想法，而對賴清德有所顧忌。
針對侯友宜的部分，蔡壁如也直言侯友宜在擔任新北市長期間，對於兩岸關係與論述並未多加著墨，甚至都以招牌口號「好好做事」輕描淡寫帶過，「但等到總統大選期間，兩岸論述就成了不可迴避的議題。」蔡壁如也點出，侯友宜在總統大選前一年，選擇第一個出訪的國家不是美國，而是鄰近的新加坡，「侯友宜也要想一下，美國老大哥會不會不高興。」
而假設直到選戰中期，柯文哲的民調仍落居第三，「不參選到底」是否會是柯文哲的選項？黨政人士分析，即使柯文哲當選的機率微乎其微，他都一定會參選到底，原因在於柯文哲除了自己外，也要顧及民眾黨的2024立委選戰，「若把總統選戰與立委選戰形容為坐轎者與抬轎者，雖然看似是抬轎者為坐轎者奉獻心力，但如果沒有人坐在轎子上，對抬轎者來說也是白搭。」
黨政人士強調，2024大選是民眾黨的第二次立委選戰，勢必得針對部分區域立委選區出擊，且不能再出現區域立委席次掛蛋的情況；此外由政黨票選出的不分區立委，也是民眾對柯文哲與民眾黨支持度最直接的展現，「因此若柯文哲不選總統，民眾黨要在立委選戰中闖出一片天，可以說是難上加難。」黨政人士說，無論有沒有機會當選總統，柯文哲都要為了民眾黨「參選到底」。