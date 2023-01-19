快找找！去年9-10月發票千萬大獎　還有4人未現身領獎

民調落後藍綠兩大黨　「不參選總統」仍舊難成柯文哲選項

▲早早宣布朝向「參選總統」方向準備的民眾黨主席柯文哲，近日最新民調顯示落後於藍綠兩黨可能的總統參選人。（資料照／記者鄭婷襄攝，2023.01.17）
▲早早宣布朝向「參選總統」方向準備的民眾黨主席柯文哲，近日最新民調顯示落後於藍綠兩黨可能的總統參選人。（資料照／記者鄭婷襄攝，2023.01.17）

記者丁上程／台北報導

距離2024總統大選投票日，僅剩下不到一年的時間。除了早早宣布「朝總統大選做準備」方向進行的民眾黨主席柯文哲外，甫就任民進黨主席的副總統賴清德，以及國民黨籍新北市長侯友宜，都是檯面上可能的總統參選人。不過根據近日來的最新民調顯示，三人競爭之下，柯文哲的支持度都以兩成左右敬陪末座，柯文哲「不參選總統」的呼聲也甚囂塵上。不過據黨政人士分析，柯文哲仍舊會參選到底，「不選總統」的機率微乎其微。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名不願具名、分別在藍綠兩黨擔任過幕僚的黨政人士分析，柯文哲現階段的總統民調落後於藍綠兩黨，可以說是再正常不過的結果，原因在於距離選戰還有一年時間，無論是藍綠兩黨或是民眾黨，都還未積極進行相關選戰操作，就現階段賴清德的34％、侯友宜的31.4％以及柯文哲的22.5％來說，也剛好符合現階段三黨的支持度。

民眾黨內人士則指出，對照柯文哲過去在擔任台北市長期間，只要適逢大大小小的選舉，無論柯文哲是否是該選舉的參選人，都會被藍綠兩黨拿放大鏡檢視，也因此三名檯面上的參選人中，柯文哲早已經過嚴厲檢視。而相對之下賴清德與侯友宜，則都還未歷經嚴苛的質疑，若隨著投票日逐漸接近，選戰持續加溫的情況下，比起柯文哲，賴清德與侯友宜兩人恐怕還有相當大幅的「扣分空間」，因此雖然現階段民調暫時落後於藍綠兩大黨，但並不代表柯文哲沒有翻盤的可能。

至於針對總統參選人的必經考題「兩岸關係」，相較於柯文哲在台北市長任內，因為舉辦雙城論壇等活動，已經數度對外表明自己的兩岸立場。至於賴清德與侯友宜，民眾黨前立委蔡壁如則分析，賴清德自稱「務實台獨工作者」，鮮明的台獨立場除了加深兩岸之間的矛盾外，美方恐怕也會因為這樣較為激進的想法，而對賴清德有所顧忌。

針對侯友宜的部分，蔡壁如也直言侯友宜在擔任新北市長期間，對於兩岸關係與論述並未多加著墨，甚至都以招牌口號「好好做事」輕描淡寫帶過，「但等到總統大選期間，兩岸論述就成了不可迴避的議題。」蔡壁如也點出，侯友宜在總統大選前一年，選擇第一個出訪的國家不是美國，而是鄰近的新加坡，「侯友宜也要想一下，美國老大哥會不會不高興。」

而假設直到選戰中期，柯文哲的民調仍落居第三，「不參選到底」是否會是柯文哲的選項？黨政人士分析，即使柯文哲當選的機率微乎其微，他都一定會參選到底，原因在於柯文哲除了自己外，也要顧及民眾黨的2024立委選戰，「若把總統選戰與立委選戰形容為坐轎者與抬轎者，雖然看似是抬轎者為坐轎者奉獻心力，但如果沒有人坐在轎子上，對抬轎者來說也是白搭。」

黨政人士強調，2024大選是民眾黨的第二次立委選戰，勢必得針對部分區域立委選區出擊，且不能再出現區域立委席次掛蛋的情況；此外由政黨票選出的不分區立委，也是民眾對柯文哲與民眾黨支持度最直接的展現，「因此若柯文哲不選總統，民眾黨要在立委選戰中闖出一片天，可以說是難上加難。」黨政人士說，無論有沒有機會當選總統，柯文哲都要為了民眾黨「參選到底」。

影／2024總統「選到底」非唯一選項？柯文哲：談這個太早

昔日「最忠心的血滴子」　蔡壁如2024選戰恐無用武之地？

巷仔內／柯文哲2024總統路　不存在「放棄不選」選項

朱立倫喊話組「在野大聯盟」　柯文哲秒打槍：沒有意願

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀