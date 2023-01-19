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昔日「最忠心的血滴子」　蔡壁如2024選戰恐無用武之地？

▲民眾黨前立委蔡壁如18日受訪時，撇除與黨主席柯文哲大吵一架的說法，並反問「有人看到我們大吵嗎？」（圖／記者丁上程攝，2023.01.18）
▲民眾黨前立委蔡壁如18日受訪時，撇除與黨主席柯文哲大吵一架的說法，並反問「有人看到我們大吵嗎？」（圖／記者丁上程攝，2023.01.18）

記者丁上程／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如日前因為碩士論文遭母校德明科大認定抄襲，碩士學位遭到撤銷，蔡壁如本人也主動辭去不分區立委一職，而投入黨內九合一選舉相關決策與協助。不過隨著選戰落幕，原本時常出現在螢光幕前的蔡壁如也逐漸退居幕後。隨著柯文哲卸任台北市長，總統競選辦公室、基金會等單位如火如荼籌備，蔡壁如的名字卻從未出現在名單之中，甚至連民眾黨內都沒有。而距離2024選戰僅剩下不到一年時間，尚未就位的蔡壁如恐怕形同無用武之地。

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過去曾經與柯文哲在台大醫院共事20年的蔡壁如，一直是柯的重要心腹幕僚。在柯文哲入主北市府擔任市長後，蔡壁如也一同轉往市府工作，並擔任市長辦公室主任一職，期間因為作風嚴厲而有了「血滴子」的封號；而在民眾黨成立後歷經第一次立委選戰，蔡壁如也名列不分區立委提名名單內，最終也當選立委並轉戰立法院。

不過據黨內人士透露，蔡壁如「血滴子」風格從市府到民眾黨並未改變，因此造成不少黨內紛爭，甚至人和問題也失調，也不時有人向柯文哲抱怨，因此讓蔡壁如頓時成為柯文哲的燙手山芋。柯文哲也曾形容，若自己是雍正皇帝，蔡壁如就是其心腹大將年羹堯，器重之意不可言喻，但對其的矛盾也非常明顯。

而在去年九合一選舉過後，民眾黨在地方縣市議員選戰中，獲得了一張近乎不及格的成績單。蔡壁如也逐漸脫離黨內核心決策圈。雖然蔡壁如本人表示，是因為論文案而陷在自我情緒當中，因此尚未決定未來的出路，不過柯文哲的總統競選辦公室、基金會等單位，甚至是民眾黨內都沒有蔡壁如的身影，柯蔡兩人「大吵一架」的風聲更是甚囂塵上，也不禁讓人聯想年羹堯晚年所遭遇的情景。

蔡壁如近日在面對媒體時，也駁斥了「大吵一架」的說法，甚至透露每隔一段時間就會與柯文哲聊聊，柯也數度詢問其未來走向，甚至提出新北、台南、高雄等地方黨部主委的職務，直言「濁水溪以南民眾黨好像沙漠」，希望蔡壁如能夠為民眾黨「去經營沙漠」。

至於針對2024總統及立委選戰，蔡壁如也表示「讓柯文哲當選總統」的畢生願望並沒有改變，且如果要幫助柯文哲與民眾黨，各種形式都可以。「再給我一點時間，等我調適好心情，只要有六成或八成的戰力，我還是一樣可以戰鬥的。」蔡壁如說，自己絕對不會缺席2024選戰，至於要在哪個位置上作戰，請大家拭目以待。

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