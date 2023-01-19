巷仔內／柯文哲2024總統路 不存在「放棄不選」選項
距離2024年總統及立委選戰投票日僅剩下不到一年時間，根據最新民調顯示，檯面上呼聲較高的3名候選人，以民進黨主席、副總統賴清德的民調最高；國民黨籍新北市長侯友宜居次，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲則是位居三人之末。針對2024選戰，近期也出現「柯文哲不選到底」的聲浪傳出，雖然柯文哲本人並未否認，僅低調回應「談這個太早了吧？」不過2024年可以說是柯文哲距離總統大位最近的一次，且要顧及民眾黨立委選情的情況下，不存在「放棄不選」這個選項。
記者丁上程／特稿
先從柯文哲本人的總統選戰說起。先不論民調會依投票日遠近而有所變化，屆時若柯文哲仍舊維持排名第三的民調支持度，仍舊要參選到底。原因在於4年後的總統大選，將是現任總統的連任之戰，現任者的連任優勢不在話下，我國從總統民選後，就不曾出現未連任的總統，屆時柯文哲要挑戰總統大位可以說是難上加難；又或是等到8年後現任總統卸任後再參選，屆時柯文哲的年齡將突破70大關，是否還適合參選總統，以及民眾黨是否還有餘力協助柯文哲，都已經先打上問號。
而2024年並非只有總統大選，立委選戰對於民眾黨來說也是至關重要。2020年民眾黨靠著柯文哲的個人魅力，囊括了5席不分區立委，但區域立委選戰卻全數陣亡。2024年民眾黨將迎來第二次立委選舉，除了不分區立委席次力求增加外，也要在區域立委選戰中開疆闢土，因此勢必需要柯文哲這個「總統參選人」的存在。舉凡過往總統及立委選戰，親民黨主席宋楚瑜也數次透過參選總統的方式，試圖拉抬親民黨的政黨票數，以及區域立委選情。
也因此，無論最終有沒有勝選希望，為了柯文哲自己的政治生涯，以及民眾黨是否能持續存續，都不存在「因為不會贏所以不選」的選項。
不過套句柯文哲本人所說的「現在談這個太早了吧？」即使現階段民調暫時落後於藍綠，也不代表柯文哲永遠會居於落後態勢。距離投票日還有一年時間，說長不長、說短不短，究竟最終柯文哲是為了替民眾黨續命而硬著頭皮參選總統，還是真的有機會突破藍綠夾殺問鼎總統大位，就留給時間進行解答。