內閣改組延宕　藍：蘇揆戀棧總成空、反襯蔡賴改革在夢中

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林家興表示，蘇貞昌在國會殿堂教訓立委、反質詢「在那叫什麼」的傲慢濫權嘴臉，以及喊出「顧選情」而非顧疫情、「打贏防疫的選戰」等將政黨利益置於人民利益之前的「真心話」，都令國人印象深刻、不敢恭維；而臨走前蘇院長還不願展現效率還税於民，卻再度端出「中央圖房」吹捧自身功績，只好送一首袁崇煥離世前的詩給蘇院長：「一生事業總成空，半世功名在夢中」，而蘇揆戀棧權位至今「總成空」，更反襯蔡賴大言不慚的改革是「在夢中」。
國民黨副發言人周羿希表示，「台灣民意基金會」於112年1月17日發布的最新民調顯示，約有5成7的國人不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，不滿意者比滿意者多21個百分點，創下蘇內閣108年1月成立以來的新高紀錄，更有5成民眾希望內閣改組，說明人民早已無法忍受這樣施政荒腔走板的內閣。
周羿希指出，身為民選總統後任期最長的行政院長，蘇貞昌施政荒腔走板，本早就該下台，如今蘇貞昌終於請辭，卻仍未見其他內閣改組或新閣揆的相關消息，內閣改組「只聞樓梯響，不見人下來」，難道內閣改組卡卡，是民進黨內部派系權力鬥爭未歇，各人的位子都還沒「喬好」？這充分顯示民進黨完全沒有反映民眾的心聲，也沒有反省的決心！