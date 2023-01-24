初三走春怕塞車？MixerBox神隊友　Podcast 5大頻道推薦

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由MixerBox 播放器小編嚴選出包含「GK 爸爸原創故事繪本」、「欖仁媽媽說故事」、「兔子妮妮原創童話」、「花花姊姊說故事」、「Poca村長的故事時間」5 大熱門親子 Podcast 頻道，都是 MixerBox 平台上長期以來備受聽眾歡迎的頻道，且在MixerBox 播放器收聽 Podcast 聲音節目，可以在每一個單集留言，有機會讓創作者本人親自回覆，也可以在單集留言區查看其他用戶的留言和聆聽心得共同參與討論。
像是在「GK 爸爸原創故事繪本」的超級英雄 聖誕老公公，就有聽眾留言表示：「有夠特別有夠好笑der，小孩們在車上聽到哈哈大笑，開車的媽媽自己也忍不住笑出來了！」；而在「欖仁媽媽說故事」裡有網友表示從小時候就開始聽，誠摯的感謝欖仁媽媽創造這麼多有趣的故事，陪度聽眾過許多寶貴的親子時光。
此外，在 MixerBox 播放器可以用行動實質支持喜歡的 Podcast 聲音節目，讓節目有動力繼續創作，在 Podcast 聲音節目頁面點選「支持」，選擇單次贊助或是訂閱服務，就可以獲得專屬的回饋，享有更多獨家內容，或獲得創作者專屬給你的生日祝福。
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