MixerBox虎年排行榜最終戰！「她」擊敗小阿七的神曲奪冠
兔年將到來，春節連假也終於開始，全球擁有超過2億人使用的熱門免費音樂播放平台MixerBox，日前也公開虎年最後一週的Top 10單曲和Podcast排行榜。單曲部分，蟬聯超多週冠軍的小阿七《從前說》被擠到第二位，順利超車的就是前幾週始終落在亞軍的蔡健雅《Letting Go》；Podcast前兩名則由超夯的「媽爹講故事」和「從前從前」繼續穩坐冠亞軍，2023年首週沒上榜的「北藍先生」則是直接衝到第三名，返鄉路上想知道哪些熱門音樂或Podcast適合你，看下去就知道！
記者張志浩/綜合報導
MixerBox過去幾週的榜單中，音樂單曲部分由金曲歌后蔡健雅演唱的《Letting Go》，和小阿七詮釋的《從前說》，過去幾週就不斷纏鬥廝殺，最終在虎年最後一週，《Letting Go》成功壓過《從前說》站上榜首位置，第3名則是高爾宣的經典神曲《Without You》，4、5名則分別為曲風非常甜的星野《晚風告白》，以及一口氣躍升4個名次的艾辰《錯位時空》。
不過雖然蔡健雅終於站上MixerBox單曲榜單首位，但她上週還排在第3的《紅色高跟鞋》，卻和美聲歌姬A-Lin的《有一種悲傷》一起跌出前10名榜單，取而代之的是人氣樂團告五人的《愛人錯過》和《好不容易》，一口氣有2首歌擠入榜單，相當不容易。《愛人錯過》擁有洗腦且有非常記憶點的旋律，歌詞滿是對感情的灑脫令人喜愛；《好不容易》則是神劇《華燈初上》的片尾曲，充滿憂愁的旋律搭配歌詞，表達了「想忘記一個人很不容易」的感覺，乾稱失戀神級金曲。
而在Podcast Top 10名單中，「媽爹講故事」穩坐冠軍寶座，第二名仍是聲音溫暖的童話阿姨主持的「從前從前」，可見說故事類型的談話，仍是一般民眾平時喜愛或拿來殺時間的好內容，第三名則是異軍突起，由「北藍先生」拿下，「欖仁媽媽學校」也是重新擠入前10榜單中。