蘇貞昌請辭 侯友宜：期待與新內閣攜手合作、讓土地更好
行政院長蘇貞昌今（19）日傍晚宣布率領全體閣員總辭，稍晚新北市長侯友宜到板橋車站慰問春節期間負責輸運的台鐵、高鐵服務人員，對此受訪表示，這四年來蘇院長跟所有的內閣大家辛苦了，謝謝內閣的辛苦；未來期待新的內閣，期待未來強化攜手合作，讓這一塊土地會更美好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，未來在內閣總辭以後，期待新的內閣，要攜手、同心齊力，好好的為國家、為這塊土地做好建設，強調不分你我、不分黨派，更不要分族群，讓台灣共好，用心用力感謝別人在這塊土地的付出。
侯友宜接著提到，新北市是全國最大市，也串起北北基桃宜最重要的大台北中心一個點，是千萬人口共好很重要的帶動發展力量，期待新的內閣在整個北台灣北北基桃宜這個區塊裡面，不管是捷運、高速公路以及快速道路等交通建設，期待中央與地方，大家並肩作戰，匯入更多的經費跟人力，一起串起北台灣共好。
侯友宜最後說到，還有經濟產業，如何串起兩個港口、兩個機場的交通產業鏈，讓交通產業鏈隨著新北市重要的地理位置上，讓交通產業的佈局，帶動經濟的起飛，還有這幾年碰上疫情，大家很辛苦，除了普發現金以外，最重要的是如何讓很辛苦的庶民基層經濟能夠不斷的往上提升，期待中央跟大家一起並肩作戰，讓北台灣會更好，新北市一定負起這個責任來帶動整個大台北的中心，大家一起加油。