台版朴敘俊？野生《想見你》鳳南小隊出沒 萬人驚：太像
農曆新年將至，許多賀歲片也都陸續上映了，對此，野生鳳南小隊也現身街頭，電影《想見你》女主角柯佳嬿今（19）日就與許光漢、施柏宇一起在路邊拍照並上傳到IG，喊話粉絲們過年領到紅包趕緊進戲院支持，豈料貼文及照片一出，網友全暴動，紛紛直呼：「根本就是朴敘俊吧」、「真的超像歐爸的」。
娛樂中心／綜合報導
柯佳嬿今日在IG發文，表示：「《詐團圓》要上映了，《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》也在上映中，這陣子好多電影上映，覺得好棒喔，隨便都可以路過三部。過年領到紅包全部看起來！看！」並PO出與許光漢、施柏宇一起在路邊和電影海報拍的照片，還不忘在文末Hashtag「所以暫時將你眼睛閉了起來」。
豈料貼文一出，網友全驚呼，以為施柏宇是南韓演員朴敘俊，「第一張根本就是朴敘俊吧」、「真的超像歐爸的」、「還以為是朴敘俊」、「第一張也太像朴敘俊」、「也太像朴敘俊….」、「台灣朴敘俊欸，超像的」、「嚇到，以為是朴敘俊」、「我真的以為是朴敘俊」、「我也以為，想說來找一下留言，看有沒有人跟我一樣，突然眼睛亮起來」、「差點把莫俊傑看成朴敘俊」。
其他網友看見三人合體，也紛紛留言，「看！看！看！」、「要是能在路上遇到，哇哇哇哇」、「鳳南小隊合體」、「同框了！提前祝鳳南小隊新年快樂喔」、「看到鳳南小隊就會莫名開心」、「小柯好美啊」、「鳳南小隊又合體啦」。（編輯：郭佩蓉）