新春吃美食！燒肉、鍋物推抽獎邀饕客開春試手氣

長達十天的春節連續假期，少不了要歡聚用餐不可少，瞄準喜愛出國又愛吃美食的饕客們，「燒肉同話」推出春節期間來店用餐，即可免費抽泰國來回單人機票；「這一鍋皇室秘藏鍋物」於新春期間來店用餐，或是在家享用「金兔迎春圍爐年菜」，拍照上傳至官方粉絲專頁，就有機會獲得雙人套餐券；而主打個人鍋物的「這一小鍋」，推出全新鍋物，搶攻春節用餐商機。
記者陳美嘉／高雄報導
燒肉同話於兔年開春回饋消費者，1月20日至2月28日，消費者至全台燒肉同話用餐，單筆金額滿2,023元，即可免費線上抽泰國機票，現抽現開獎，有機會抽中台北-曼谷單人7日機票優待券。
這一鍋皇室秘藏鍋物今年推出「金兔迎春圍爐年菜」1月22日至1月26日，在粉絲專頁活動貼文中，上傳這一鍋外帶年菜或門店用餐照片，即有機會抽中價值1,380元這一鍋雙人套餐券。即日起至2月19日，加碼推出升級版的尾牙春酒盛宴，經典必吃神仙牛肉、台灣黑豚1983豬五花等超過30道佳餚，開春內用優惠83折，10人份套餐只要6,988元(原價8,354元)。
打造台式復古風格特色的這一小鍋，推出新年進補鍋物「燒酒麻香蛤蜊烏骨雞鍋」、以及一鍋兩吃的「乾炒湯涮醇厚花雕雞鍋」，全台門店祭出限時進補加購優惠。