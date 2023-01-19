蘇貞昌請辭　陳其邁：最照顧高雄的行政院長

行政院長蘇貞昌今（19）日向總統蔡英文請辭，據了解，總統蔡英文將在農曆春節持續針對內閣布局進行徵詢，曾經擔任過蘇貞昌副手的高雄市長陳其邁今日晚間表示，感謝蘇貞昌院長，一直以來對高雄的看顧與支持，可以說是最照顧高雄的行政院長，讓他學習很多。
記者鄭婷襄／高雄報導
行政院長蘇貞昌請辭，陳其邁在晚間發文感謝蘇貞昌院長，高雄建設緊緊緊，有賴行政院蘇貞昌院長團隊這四年來的拚拚拚；改善高雄投資環境，開闢橋頭科學園區、建設亞灣5G AIoT創新園區，吸引國際級大廠落地投資；改建前鎮漁港、核定高雄捷運黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線；並推動國道七號、高屏第二快速道路、國十延伸到新威，大力建設高雄；更落實班班有冷氣，讓學童舒適上課；托育幼教擴大補助，減輕年輕人負擔。
陳其邁指出，蘇院長與團隊夜以繼日、大力支持高雄，為高雄城市發展打好堅實基礎，他更感激蘇貞昌院長，讓他擔任行政院副院長期間，能從旁協助發揮，與團隊揮汗打拚，從非洲豬瘟到武漢肺炎、從美中貿易戰到全球產業鏈重組，台灣曾面對最艱困的挑戰，在蔡英文總統、蘇貞昌院長帶領下，大家戰戰兢兢、認真拚命，關關難過關關過。
陳其邁也說，還記得以前蘇院長常常說，「要跟生命賽跑，把握時間、以天計算，替台灣做更多事」，緊盯著大大小小的細節，只因為多顧緊一些，就能對人民更有利一些，而且蘇貞昌院長可以說是最照顧高雄的行政院長，讓他學習很多，將會做事的精神，帶來高雄市繼續打拚。