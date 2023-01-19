農曆春節好去處！屏鵝公路百里迎賓大道

台灣西部通往恆春地區唯一要道的屏鵝公路，在公路總局第三區養護工程處與台灣電力公司屏東區營業處等單位，跨域合作進行屏鵝公路纜線141公里地下化及種樹百里2.0計畫完工全線通車後，適逢農曆春節期間，返鄉或出遊民眾，當行經屏鵝公路時，將可欣賞百年綠色長廊，且乾淨天際線之百里迎賓大道，並促進恆春地區穩定觀光發展。
記者黃守作／高雄報導
台灣電力公司屏東區營業處處長顧育成表示，為提升屏鵝公路路容景觀，減少天然災害對架空線路之危害，台電公司與公路總局第三區養護工程處、中華電信固網、有線電視、路口號誌等單位，跨域合作進行屏鵝公路纜線141公里地下化，以及種樹百里2.0計畫，此一工程範圍自高屏大橋至鵝鑾鼻。
顧育成說，此項電纜下地工程，原規劃10年分段施工，配合公路總局協助代辦管路工程，需縮短在半年內加速完工，該工程共計佈設高壓電纜258公里、低壓電纜163公里，裝設高壓開關376具、變壓器740具，以及2600多處高低壓線路引上點。
顧育成指出，台灣電力公司為使此一工程如期完成，台電動員屏東、台南、高雄及鳳山區營業處處協力監造工作，承攬商動員247名技術人員，並調度北中南全台各地區處自營工班204名技術人員機動支援，終於去(111)年11月19日完成地下線路改接工作，並於12月8日全數拆除架空桿線，還給居民及用路人一個乾淨的天際線，並滿足春節期間民眾返鄉、出遊安全及需要。
顧育成並指出，屏鵝公路下地工程完工後，除了提升道路景觀，亦可強化配電系統基礎建設，提升道路沿線鄉鎮之供電品質，大幅縮短災害期間，搶修架空線路復電時間，並減少分年下地施工所造成的交通衝擊，促進恆春地區穩定觀光發展。