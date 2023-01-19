橘子岸到頂超馬　400年歷史線圖挑戰打造世界級冒險賽道

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橘子關懷基金會，以倡議冒險教育為使命。在疫情前2018年完成長征南極壯舉後，如今將場景拉回本島，給島嶼青年發出一封勇敢冒險的邀請函，讓水面之下暗流湧動的波瀾得以浮現檯面。環境和時代再如何更迭動盪，懷抱冒險的青年即是台灣必備動能與希望之光。
3.6萬平方公里的台灣島嶼，海岸與山脈一直都在。從岸到頂（海岸到山頂），從0到3952公尺。「山海圳」這條冒險朝聖之路，全長177公里的綠道，涵蓋四大路線，即：內海、大圳、原鄉，以及聖山。從開台內海仰望護國神山——玉山，這一路，踩著荷蘭人、日本人、漢人及原住民多元族群的文化痕跡，也會經歷熱帶到高山寒帶的繁複多樣環境生態。
測試賽藉由7位頂尖跑者進行試跑，他們背負著以身示範的使命。橘子關懷基金會，致力打造「山海圳國家綠道」成為國際賽道路線。並且，蘊蓄近年即將登場，開放國內外菁英跑者挑戰，朝聖富饒自然生態與人文歷史匯流之境。
這段歷程，不僅啟動「看見自己」的齒輪，更是探索「發現台灣之美」的旅程。橘子關懷基金會，想藉由「山海圳」這份美好，讓世界知道與看見。
深冬清晨6時整點，起跑點設置於台南善化區，將近400年的茄拔天后宮。天還沒亮，在媽祖和皎潔明月見證之下，以鞭炮聲為鳴槍，台灣7位頂尖跑者應聲熱血起步。這裡供奉的媽祖神像，1661年從大陸湄洲隨明朝鄭成功軍隊來台。時間，彷彿撕開一道與現時交錯的隧道，跑者們踏上往前衝刺的路途，卻也進入跨越時空，分割成上下畫面，過去和現在同時並行。
身經百戰的馬拉松跑者李俊昌、陳在琮、周玲君、盧明珠、蔡文雅、周平記，以及陳延宗，受邀參加這場台灣極頂，採用國際標準規格規劃的「橘子岸到頂超級馬拉松」測試賽。他們面對的是茄拔到阿里山，賽道總長146公里，總起降近5千公尺（爬升3529公尺、下降1338公尺），20小時內必須完賽的挑戰。
選手平均年齡45歲，對他們而言最艱鉅，無數次萌生棄賽念頭的理由，不是賽事關門時間的強度，也不是爬升陡峭的難度。他們出發第一段路，是山海圳前的腳踏車步道，在田園鄉間迎接日出。一切在入山以後，預想不到的艱險，老天爺公平地分配給每一位選手，考驗著選手們的身心極限。
出發時氣溫14度，接近中午時飆升至24度。對一般人而言，冬天出現溫差10度，是潤涼空氣中的微熱暖和。超馬選手們卻承受高溫煎熬，導致體能流失率高。先是電解質急速失衡，脫水是疲勞的開始。此外，背著裝備的他們，體感溫度要比實際溫度高出幾度，隱藏危機是中暑。除了不可抗的氣候因素，變化多端的崎嶇山路，大量消耗選手們的體力，甚至意志力。
測試賽剛進入6小時，距離完賽還有一大半路程，選手接續來到CP5補給站，第一句話是：「好熱，有冰塊嗎？」，第二句話則是疾呼：「累爆」。2022福爾摩沙104公里超級越野賽的跑者盧明珠，她形容「山海圳是很變態的路線」。一語道破橘子岸到頂超級馬拉松，其實是公路賽與越野賽的混合體。
《逃避主義：從恐懼到創造》提到，趨吉避凶是人類的本能。然而，克服逃避的力量更大。挑戰自我、打破框架，是帶有意識的自找麻煩，是冒險的精神。不安於室，世界會給你殘酷刁難，爾後伴隨著溫柔回應。
接獲封測邀約的跑者們，皆然懷著亢奮心情前來。其中，有人剛從超馬的挫敗感復原、有人帶著雙腳舊傷上陣、有人結束11天的視障者陪跑活動，渾身深度疲勞卻依然奮勇應戰⋯ 岸到頂，到底存在著什麼樣的致命吸引力？
如果拿馬拉松和超馬比較，前者只有一次撞牆，後者卻有無數次撞牆期。每一位選手都要仰靠自己的評估能力，瞭解自身體能狀態、跑法技巧與策略、是否有爆速問題等等；以及，克服意志力的拉鋸，譬如自我懷疑。這就是超馬迷人的地方。選手必須不斷檢視自己的危機，透過判斷和經驗去解決各種問題。
馬克吐溫說：「勇敢不是無所畏懼，而是心懷恐懼，仍然選擇向前。」勇敢的人習慣挑戰，用冒險發現與創造全新機遇，並在之中一次次相遇最真實樣貌的自己。
另一方面，山海圳的引人入勝，絕非一句「人文歷史和自然生態」的簡單敘述能所企及。選手們正式出發前，在茄拔天后宮進行賽前祈福儀式，數百年傳承的民間信仰，祂漂泊而來，最後穩守島嶼上的人心安定。
然後，選手們在腳踏車步道，黎明拉開了帷幕。入山先掠過女王世子廟，174縣道55.6公里處的西口小瑞士，宛若清幽秘境，湖中巨大竪井漩渦蔚為奇觀。上游是日治時代八田與一興建，有珊瑚潭美譽的烏山頭水庫，嘉南大圳最主要的水利工程之一。這裡，我們讀到台灣早期水庫系統的發展史。
這一路緊湊的快步移動，風景視角不停切換：市區、田園、山頭、林相⋯ 陽光穿透楓葉，隨風搖曳忽明忽暗。即使豔陽高照開始出現體能脫水的撞牆狀態，霎時，選手也被撫慰了。
曾文水庫橋上，遠眺全台最大的水庫與湖泊。就像走進一幅畫，湛藍天空透亮的雲，澄清碧綠的湖面，耶穌光照射在山頭上，遠方山巒籠罩著瀰漫水氣，形成山水墨畫般靜謐氛圍。選手邊跑邊自我對話，近似苦行僧的修煉之旅。
選手逗留CP點補給站都極為短暫，駐足時間愈長，不僅雙腳會冷卻，也會面臨時間落後的壓力。只是每次轉站再出發，都是重新載入的挑戰。看著他們踽踽獨行的背影，漸行漸遠變成黑點消失。長距離是耐力運動，並非爆發力。無止盡的路，跑者鍛煉的心理素質，以及堅韌的意志力。超馬本來就是跑出自我，最終收穫的，都是自己的人生課題。
這世界本來沒有「路」。路，是「足」與「各」這兩個辭彙的組合。千里之行，始於足下，人都是在各自的路途素顏修行。
同樣都是頂尖跑者，他們獨一無二的個性，予人不同層面的衝擊。陳在琮，連兩屆棲蘭越野100公里組的總冠軍，他在當晚深夜11點率先抵達終點。一開始跑在第三名，始終保持穩定配速，不疾不徐地前進。入夜後，也就是後半段推移超前並順利完賽。
挑戰成功，他以一句話結論這次的成就：「沒有工作人員的幫忙，就沒有這場完美的賽事。」山海圳的高難度，讓他對自己產生懷疑、克服體能撞牆期等狀況。長距離跑步的沿途特色風景路線，他力薦超馬跑者必須前來征服，仔細感受從海到山的領悟。
周玲君，百K超馬賽、完登百岳的選手。她因脫水和腸胃狀況導致無法進食，原本研判她在CP7補給站（即：94.9K）體能就已耗竭。「我能不能不要跑了？」話剛落下，她旋即轉身繼續起跑。不可思議的過人意志力，不止是感佩，而是超越了感佩，讓人肅然起敬。她仰仗爆發力的堅韌再撐歷時7小時，將剩下的52K跑完。抵達終點時，她也帶領著我們重新省思，所謂「冒險」，自己才是那座該攻頂翻閱的高山。
不諱言，頂尖選手們也是凡人，遭遇體力疲勞、心緒亂流的撞牆期時，浮現「我到底要往前跑，還是到下一站棄賽」的想法。這一段146公里的路段，選手們橫渡了孤寂無助，也飛躍過難以計數的關卡。差別在於，他們用於誠實面對內心的脆弱。並且，為我們示範，踩過軟弱沮喪以後，你會遇到海闊天空的堅定。
橘子岸到頂超級馬拉松，終究只是媒介。啟動挑戰精神，踏出開始的勇氣。跨足舒適圈，用力作夢。興許夢想，總給出諸多為難和考驗，帶給身心靈無數次、程度不一的撞牆。當「我就爛」的厭世哲學成為現世時興的價值觀，許多人標榜不想努力，甚或半途就已然放棄，姑且先不論究當中的後悔與遺憾。如此現狀，正好凸顯成功這條路並不擁擠。每一個時代，不缺夢想；缺的是持之以恆做夢的人。
勇敢做夢，是將每一個當下眼前的障礙跨越，再移動至下一步的挑戰。每一個步伐，每一個過關斬將，最終換取專屬於自己波瀾壯闊的篇章。這是橘子關懷基金會 「GoNext」的核心精神，在完成那一刻，持續放眼下一個挑戰。
山海圳的故事，來自於人。在這條台灣極頂的國家綠道，橘子關懷基金會與7位頂尖跑者寫下了冒險序曲。接下來，則是要讓你和世界看見，共同撰寫GoNext的核心精神：品嘗每一次的冒險。
關於冒險，總是值得翻閱，GoNext的全新篇章。
關於自己，總是值得相遇，GoNext的自我進化。