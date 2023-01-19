兔年高雄文化走春！逛展間、嚐美食、還有手作體驗

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第一個推薦行程「呷甜甜，甜在心」，特別適合戀愛中的情侶或夫妻，有助感情增溫、超甜膩。像是駁二藝術特區「駁二小夜埕」；「旗山車站-糖鐵故事館」吃冰棒，感受糖鐵甜蜜的年代；到打狗英國領事館文化園區品嚐經典英式下午茶。
第二個走春行程「兔年新春蹦啾DIY」，特別適合家長帶著小朋友闔家蹦啾走春，具年節及地方特色的DIY體驗，增進家庭親子情感。內惟藝術中心推出手作獨一無二的兔寶皇冠，剪紙窗花留下記憶時光；高雄市立歷史博物推出紅包燙印、手作不凋花木春聯；圖書總館春節說故事，手作兔子黏土；見城館推出手繪個人風格的斗方春聯；鳳儀書院推出燈籠DIY、畫糖；紅毛港文化園區推出海洋生物畫卡著色；臺灣鳳梨工場推出磚拓鳳纖紙；旗山車站推絹印DIY。
第三個推薦行程「好事兔you樂迎春」，特別適合想趁過年期間讓身心靈放鬆的你，吸收視覺藝術力。年初三，高雄市立美術館一樓雕塑大廳舉辦雲門舞集資深舞者邱怡文所編「無聲to有聲」表演；逍遙園初三到初六連續4天，在地創作劇團帶來日式紙芝居繪本故事表演，還有年獸和恐龍現身與小朋友同樂；高雄流行音樂中心於初六、初七在音浪塔舉辦五種不同爵士樂饗宴，釋放、紓解緊繃的情緒。
喜歡看電影的影迷們，更不要錯過高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院春節賀歲電影，1月底前還可憑票根兌換限量「連俞涵獨家手寫春聯及紅包袋」以及1/17-1/29至售票櫃檯進行限量好禮抽獎活動。詳細活動內容及報名方式歡迎瀏覽文化局及各場館官網或粉絲專頁。