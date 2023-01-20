北市醫院除夕至初三門診停診 新冠疫苗初二開始就能接種
農曆春節連假在即，由於今年包含補假與連休假在內，一共有多達10天的假日，因此北市醫療院所的門診時間也有所調整。多數醫院除夕至初三之間門診暫停，僅提供急診服務。至於新冠肺炎疫苗接種相關服務，則是從初二起就恢復施打。至於民眾若於春節期間確診，由於防疫視訊門診多在初一至初四暫停服務，因此可改至特定醫院的急診進行看診。
記者丁上程／台北報導
台北市衛生局表示，春節期間各醫院均有調整門診診次，台大醫院、馬偕醫院、長庚醫院、台北醫學大學附設醫院、榮民總醫院、三軍總醫院、萬芳醫院皆在21日（除夕）至24日（初三）暫停門診；台北市立聯合醫院轄下七個院區、新光醫院則是21日（除夕）至25日（初四）暫停門診，二十六日（初五）後逐步恢復正常開診。至於各大醫院急診室部分，多數在春節期間都維持正常運作。
由於醫院門診暫停的緣故，新冠肺炎的「防疫視訊門診」時間也有所調整，大多數在22日（初一）至25日（初四）暫停服務，26日（初五）後恢復看診服務。若非本國籍人士於在台期間確診，可至臺安醫院、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、馬偕紀念醫院、萬芳醫院、新光醫院等六家衛生局指定醫院急診看診。
至於疫苗接種服務在春節期間則持續進行，民眾可於20日前至台北市疫苗預約平台登記接種，接種日期則在23日（初二）開始，平台提供疫苗種類包含輝瑞幼兒疫苗、BNT、Novavax、兒童莫德納次世代BA.4/5、莫德納次世代BA.4/5，共有超過2.2萬個名額。而從初二開始，民眾若有幼兒莫德納、輝瑞兒童疫苗、兒童莫德納等接種需求，也可至台大醫院及台北市立聯合醫院婦幼院區特別門診掛號接種。