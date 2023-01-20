春節出遊投保旅行保險 別忘先搞清保障範圍及理賠事項
解封後的第一個農曆春節假期長達10天，許多民眾早已規劃安排旅遊行程，金管會提醒民眾在規劃國內外旅遊時，除安排旅遊行程、蒐集旅遊資訊及準備各項旅遊用品外，建議民眾於旅遊前事先規劃投保旅行相關保險，但出國旅遊加保海外突發疾病醫療健康保險附約，多數保險公司商品的承保範圍排除法定傳染病所致保險事故，而旅行不便險，有部分險公司商品的承保範圍也排除傳染病、檢疫規定所致保險事故。
記者顏真真／台北報導
目前保險業提供個人旅遊相關的保險商品主要包含旅行平安保險、旅行不便保險等，其中旅行平安保險係提供被保險人於保險契約有效期間內，因遭受意外傷害事故，即非由疾病引起之外來突發事故，致其身體蒙受傷害而致失能或死亡的保障
如出國旅遊加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障範圍可包括在海外因突發疾病住院、門診或急診診療所需的費用，但金管會也提醒，多數保險公司商品的承保範圍排除法定傳染病所致保險事故。
另外，旅行不便保險主要給付項目為旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失，有部分保險公司商品的承保範圍排除傳染病、檢疫規定所致保險事故。
金管會也提醒民眾，各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加瞭解相關保障內容、範圍及理賠條件等，並依自身需求規劃購買適足的旅行相關保險保障，以移轉旅遊相關風險，讓旅遊期間的保障更為周延。