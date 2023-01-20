辦年貨當心買到敗壞、添加劑食品　營養師教4招安心買

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眼觀、辨味多留心 落實食安有訣竅接近春節，傳統市場各式年貨上櫃，玲瑯滿目種類繁多讓人不知如何下手，臺中慈濟醫院營養師洪聖傑建議，除當季新鮮食材外，挑選年貨有訣竅。首先，「眼觀」商品包裝、色澤，購買時留意包裝與標示是否完整，並確認產品有效期限。
而料理常用的乾貨，建議選擇接近原色的食材，過於白晰、鮮豔可能含有漂白劑、保色劑或色素等化學添加物；其次，不只眼睛仔細看，還要靠鼻子「辨味」，食材聞起來有刺鼻、酸臭、腐敗味，甚至味道太過濃郁，可能是食品已經敗壞，或添加了過量風味劑，採買時只要留心，也能好好落實食安。
適量、均衡搭配水果 維持身體健康「眼觀、辨味」之外，洪聖傑營養師建議，也要把握「適量、均衡」原則。他舉例，「適量」準備年菜，以家人數為單位最恰當，不僅能減少剩食處理的煩惱，更能讓家人每餐品嘗新鮮食物。
以營養師的角度看，洪聖傑認為，過年節不必餐餐魚肉滿桌，維持「均衡」飲食最重要。建議肉類食物外，可選擇豆類蛋白質加入菜單，或增加蔬菜、水果搭配，不但能幫助去除油膩同時也能攝取多種植化素，維持身體健康。
年節飲食要節制 新冠疫情多防範春節期間親友往來聚餐機會增加很多，洪聖傑營養師提醒，過年節還是要維持均衡飲食與正常生活規律，糖尿病、腎臟病等慢性病人，飲食更要節制，務必少碰煙燻、醃製食物。此外，新冠病毒仍然沒有消滅，走春拜年記得拱手不握手，還要勤洗手、戴口罩，避免病毒沾上身，才能健康開心過春節。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56541
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