積雪達3公尺！西藏雪崩已13死 事發地有「鬼門關」之稱
西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向），17日晚間發生雪崩，導致多部汽車及人員被困，搜救至今已知13人遇難，其中9人身分已被辨識。有當地居民透露，多雄拉氣候長年惡劣，經常發生事故，甚至有「鬼門關」之稱。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，米林縣派鎮衛生院工作人員表示，現場積雪最深處達3公尺，加上事出突然，多車慘遭埋壓，幸運的還能自行脫困並爬出，但也有人動彈不得，甚至在雪中失去生命。消防、森林消防、公安部隊都到現場進行救援，人數破千，過程又增派100人上山參與。
報導指出，本次雪崩發生地，方圓數公里內人煙罕至，有的話也是遊客居多，而沿線的派墨公路，往年也曾多次發生雪崩造成傷亡。在當地從事旅遊業的李姓男子透露，原本的老公路破舊又遠，所以後來才會在森林修建派墨公路，當地每年3、4月下雪最大，去年3月底就曾有4人因雪崩被埋、搶救無效身亡：「這個地方下雪時我去過現場，雪非常厚」。
雖然近些年，派墨公路沿線因為原始自然風光絕佳，吸引不少觀光客，但在當地人眼中，多雄拉雪山終年積雪不化，即使是在能開山通行的時期，雨雪雹霧也是說來就來，安全保障不足，加上事故頻傳，因此紛紛視多雄拉山口為墨脫路上的「鬼門關」。