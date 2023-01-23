關注基層棒球！賴清德回台南　偕郭泓志探班白河少棒隊

副總統賴清德於農曆年前，與棒球國手郭泓志一同回到台南，前往白河國小，探班白河少棒隊的訓練日常。2人不僅下場和小球員們一起訓練、切磋球技，也和小朋友們一同享用台南特色午餐。此外，賴清德不僅準備球具致贈學校，並也特地準備賀年福袋，希望和小球員們一同過個好年。
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期間，2人聊起棒球有說有笑、停不下來，賴清德更變身資深球迷，不斷向郭泓志請教投球技法，還打趣表示，「做夢也想不到，有一天竟然能接到大聯盟頂級投手郭泓志的球」；另外，賴清德也就熱身的重要性，以及運動傷害防護的相關知識請教郭泓志，郭泓志也以自身的經驗加以說明。
訓練結束後，賴清德與郭泓志也大方地向小球員們分享各種球場上、工作上的經驗。賴清德說，他對棒球的喜愛，從來不會因為球賽勝負而有所改變，並且也期勉同學，未來不論能不能成為職棒球員，都希望棒球可以成為小朋友們的興趣。
隨後，賴清德並捐贈棒球、手套、球棒與球袋等球具給白河國小，希望能提供給這群小選手們更多的支持與支援。
最後，賴清德特別請校方準備台南白河地在地特色料理，包含荷葉蓮子飯、蓮藕排骨湯、蓮子酥餅乾等，並且也另外準備了小朋友喜愛的炸雞、比薩，來為少棒隊加菜。賴清德與郭泓志更和小朋友一同用餐，年味滿滿。活動最後，在賴清德發送賀年福袋，少棒球員們預祝新年快樂後，為這次的驚喜探班訪問，畫下完美句點。