「泡麵大廚」林楚茵初三上菜 梁文傑透露家庭和諧小撇步
適逢農曆過年時節，平時忙碌的政壇夫妻梁文傑與林楚茵也短暫放下工作，一起挑戰製作大陳特色料理－炒大陳年糕，希望復刻家鄉味，也向民眾推廣這項特色料理。沒想到聲稱自己很熟悉製作炒年糕的梁文傑，在最重要的悶炒步驟，竟然忘記加主角－大陳年糕，讓身為大陳媳婦的林楚茵驚呼「真的是太漏氣啦」。
記者黃宣尹／台北報導
梁文傑指出，「大陳年糕」可能較少為人知，甚至一聽到這個名字，會誤以為是不是老闆姓陳。實際上大陳是一個島名，地理位置在中國浙江省外海約50公里處。1955年國共戰火延燒，當時的國民政府帶著大陳島上一萬多名的居民，全數居民撤退來台，也是後來所說的「大陳義胞」。
平常自稱是「泡麵大廚」的林楚茵，坦承是第一次自己參與製作炒年糕這道菜，拍攝前還有特地向長輩請教「食譜秘方」，不過今天還是交給專業的「梁大廚」掌廚好了，這也是他們倆的「家庭和諧秘方」：「事情交給專業的做。」
梁文傑笑稱，夫妻倆還有一個小撇步，就是當另一方在生氣時，就離她「越遠越好」，過了一段時間氣消，也就和好了。
就在兩人閒話家常時，炒大陳年糕轉眼間已經完成了，梁文傑提及，從小就有看奶奶與媽媽製作這道家鄉料理，其實這道料理非常適合全家大小一同享用，每個人都可以加入自己喜愛的食材，再加上年糕、蔬菜、肉絲、蛋皮等料，炒成一大鍋，就是大陳人日常的主食。
兩人完成料理後，在現場用大陳話祝賀民眾新年快樂。林楚茵表示，過年吃年糕有「長壽」的寓意，其實這道菜並不難料理，自己在家也可以製作，希望大家新年全家團圓時，也可以與家人一起來嘗試製作不一樣的年菜料理，有趣又健康。