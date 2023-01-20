過年圍爐食材採購、烹飪、保存　營養師傳授食品安全知識！

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食品採購要注意什麼？ 營養師教你小秘訣食品該如何選購？營養師廖婉如表示，民眾應選擇包裝完整、標示清晰的食品，產品包裝應完整標示品名、原料、廠商資訊與營養標示等，食品有效日期更應該清楚標示不可模糊或有塗改痕跡。
同時，她也提醒民眾，避免購買顏色太潔白、鮮豔、香味過濃或有異味的食品，以免誤入不肖廠商的陷阱。
而採買時也要注意購買的量應該適量就好，營養師廖婉如表示，出發採買前可以先想好欲購買的清單，避免過量導致無足夠空間儲存，甚至是每餐都吃不完，造成食物浪費更增加須吃完食物的壓力。
烹飪食物注意「這些」 吃得健康又安心採買完的食材又該如何烹飪才能吃得健康呢？營養師廖婉如建議，不要使用過多的加工品或調味料以免造成身體負擔，可以天然食材風味進行調味取代，像是善用新鮮海鮮的鮮味，或九層塔、大蒜、蔥、薑、胡椒、八角、月桂葉、薑黃等天然香料。
在烹調過程中也須注意生熟食分開以避免食物交叉汙染，且食用前務必徹底加熱，才能避免細菌滋生，營養師廖婉如表示，一般餐飲業店家建議，出餐前確認中心溫度是否達到70℃才出餐。
此外，營養師廖婉如表示，每年細菌性食品中毒案件數前幾名，都有金黃色葡萄球菌造成的食品中毒案例。她提醒，年節備餐難免人多手雜，忙亂之餘須注意，若會觸碰到食物的相關人員手上有任何傷口，務必確實包紮，甚至是配戴手套，避免傷口上的金黃色葡萄球菌汙染食物。
年菜吃不完怎麼保存？ 營養師破除冷凍、冷藏迷思年菜若是一不小心煮很多吃不完，又該如何保存？營養師廖婉如提到，未吃完的菜餚不需等到徹底涼透才冰冰箱，因7℃－60℃是危險溫度帶，此溫度區間會讓許多細菌及微生物快速繁殖增長，甚至產生毒素，因此未吃完的菜餚在微燙手時（約60℃）即可放進冰箱，使其快速通過危險溫度帶。
許多民眾認為只要冰冷凍，食物就不會壞，對此營養師廖婉如強調，冷凍不是萬能的，最多只能讓部分微生物停止活動，延長保存期限，但總有壞掉的一天，而且家用冷凍庫的溫度與一般專業冷凍庫的溫度存在落差，再加上平常冰箱頻繁開關，也會影響冷凍的效果，食物在冷凍過程中，依然會逐漸變質、氧化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56527
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