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獨╱新氣象！理科太太移師百坪工作室　3月挑戰雪地賽車

▲理科太太今年將辦公室搬遷到上百坪的空間，希望員工有更好的工作環境。（圖／翻攝自理科太太FB）
▲理科太太今年將辦公室搬遷到上百坪的空間，希望員工有更好的工作環境。（圖／翻攝自理科太太FB）

記者江芷稜/綜合報導

對於知名百萬YouTuber理科太太（陳映彤）來說，過去的一年充滿波瀾起伏，歷經婚姻關係的斷捨離、線上課程的爭議，最近搬到內湖嶄新的百坪辦公室，重啟2023年的新計劃，她接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露今年會把力氣主要放在美國生技公司的B2B技術推廣上面，用AI人工智慧做出更多對大家有幫助的新分子，「感情就隨緣了，現階段對我不是最重要的事」。

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▲理科太太將工作室搬到採光明亮的挑高空間，讓工作環境有更好的視野。（圖／翻攝自理科太太FB）
▲理科太太將工作室搬到採光明亮的挑高空間，讓工作環境有更好的視野。（圖／翻攝自理科太太FB） 
▲理科太太（右）開啟事業新領域，和白癡公主一起主持網路節目。（圖／翻攝自理科太太FB）
▲理科太太（右）開啟事業新領域，和白癡公主一起主持網路節目。（圖／翻攝自理科太太FB）
回顧去年的生活，令理科太太最滿意的是，內心想要完成的事大致上都完成了，唯一遺憾的是「讓身邊愛我的及我愛的人擔心了」，她認為用新的方式做事總是會引來討論，「其中有些人身攻擊字眼我不當一回事，但家人看了難過，讓我非常不捨。但也很安慰在我解釋完之後，他們很能理解，讓我鬆一口氣」。

對於引起關注的心理諮商課程，其實是理科太太整理了這兩年來，從第一次到最近和心理師對談所發現的事，察覺到自己階段性的改變，和對人生獲得的幫助，並看見自己的未來，「很少有人有機會可以有時間剖析自己之後，最後自己串起來的過程我學到很多，這是我非常寶貴的經驗」。

▲理科太太邀請謝盈萱討論心理諮商的線上課程，引發網友質疑。（圖／翻攝自理科太太FB）
▲理科太太預計2月推出心理諮商的Podcast節目，。（圖／翻攝自理科太太FB）
這段寶貴經驗未來將放上Podcast免費分享，對於支持的粉絲，理科太太想要表達由衷的感謝，也會繼續做正在進行的事，「不同意見的網友，如果是建設性的指教，我滿懷感激地收下了。惡意的批評，我就當讓他們抒發一下心情吧，尊重大家都有講話的自由」。

隨著業務拓展，理科太太旗下擁有生技公司的電商事業，加上個人YouTube頻道經營，工作團隊日漸龐大，她今年將擁有10位員工的工作室搬到內湖的百坪空間，體會到創業艱辛，希望能讓一起奮鬥的同事，都擁有採光明亮、足夠空間活動，不必待在擁擠的環境下工作，連椅子都是價值好幾萬元的Herman Miller人體工學功能椅子，希望讓同事都能開心工作。

▲理科太太許願今年能維持規律運動，健康飲食，閱讀更多書跟粉絲分享。（圖／翻攝自理科太太FB）
▲理科太太許願今年能維持規律運動，健康飲食，閱讀更多書跟粉絲分享。（圖／翻攝自理科太太FB）
除了事業的進展，理科太太預計過年後帶小孩去日本玩，盼能留下很多寶貴回憶，生活上則想每週運動4、5天，注重飲食健康，增加自己的書籍閱讀量，能跟粉絲在Podcast分享所得，她向《NOWnews今日新聞》透露，每年都會希望有機會去體驗一件這輩子還沒做過的事，讓人生有所突破，因此3月要去德國學習駕駛雪地賽車，以超級另類的新興趣，發掘2023年一個嶄新的自己。


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