獨╱新氣象！理科太太移師百坪工作室　3月挑戰雪地賽車

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於引起關注的心理諮商課程，其實是理科太太整理了這兩年來，從第一次到最近和心理師對談所發現的事，察覺到自己階段性的改變，和對人生獲得的幫助，並看見自己的未來，「很少有人有機會可以有時間剖析自己之後，最後自己串起來的過程我學到很多，這是我非常寶貴的經驗」。
這段寶貴經驗未來將放上Podcast免費分享，對於支持的粉絲，理科太太想要表達由衷的感謝，也會繼續做正在進行的事，「不同意見的網友，如果是建設性的指教，我滿懷感激地收下了。惡意的批評，我就當讓他們抒發一下心情吧，尊重大家都有講話的自由」。
隨著業務拓展，理科太太旗下擁有生技公司的電商事業，加上個人YouTube頻道經營，工作團隊日漸龐大，她今年將擁有10位員工的工作室搬到內湖的百坪空間，體會到創業艱辛，希望能讓一起奮鬥的同事，都擁有採光明亮、足夠空間活動，不必待在擁擠的環境下工作，連椅子都是價值好幾萬元的Herman Miller人體工學功能椅子，希望讓同事都能開心工作。
除了事業的進展，理科太太預計過年後帶小孩去日本玩，盼能留下很多寶貴回憶，生活上則想每週運動4、5天，注重飲食健康，增加自己的書籍閱讀量，能跟粉絲在Podcast分享所得，她向《NOWnews今日新聞》透露，每年都會希望有機會去體驗一件這輩子還沒做過的事，讓人生有所突破，因此3月要去德國學習駕駛雪地賽車，以超級另類的新興趣，發掘2023年一個嶄新的自己。