「公道話」後再為蘇貞昌發聲 盧秀燕：沒功勞也有苦勞
繼說「公道話」贏得行政院長蘇貞昌親自感謝，國民黨籍台中市長盧秀燕今連講兩次「過去4年中，行政院長蘇貞昌盡心盡力，沒有功勞、也有苦勞」，認為應該對他說聲謝謝、給予祝福。對於未來新內閣，她呼籲一定要「輕政治、重民生」，由中央政府認真拚經濟，讓民眾休養生息。
記者顏幸如／台中報導
蘇內閣日前傳出即將總辭，台中市長盧秀燕11日被問及看法時表示，過去蘇貞昌領導台灣走出疫情非常辛苦，因此她必須說句公道話，「感謝蘇院長過去3年多的付出與努力，必須給他肯定」。蘇貞昌16日到台中主持國道4號豐潭段通車典禮時，二度為盧秀燕的「公道話」說謝謝，感謝她讓中央所有同仁備感溫暖，並說「這條路順利圓滿通車，要記得沿路走來的辛苦、記得所有辛苦挑擔的人。」
蘇貞昌內閣昨正式向蔡英文總統總辭，盧秀燕今（20）日前往高鐵台中站視察疏運情形時受訪，她表示過去4年行政院長蘇貞昌盡心盡力，「沒有功勞、也有苦勞，我們應該跟他說聲謝謝、也祝福他，這是我們的態度。」
被問到對新閣揆與新內閣的期待，盧秀燕表示，接下來是總統蔡英文最後一年多的任期，她希望蔡總統能慎重思考，徵詢出來的閣揆一定要「輕政治、重民生」，中央政府認真拚經濟、拚民生、照顧民眾、減少政治。盧秀燕強調「讓民眾休養生息、國家好好的繁榮、發展經濟進步，非常重要」。