吳淡如給年輕人的理財建議：9種習慣決定富有或貧窮

主持節目、經營電商、攻讀研究所，近年生活忙碌，但吳淡如卻好似有著三頭六臂，總能從容掌握，但回到寫作這件事，她堅持如故，雖然出版頻率不如年輕時一年出到4、5本的多，但依舊維持寫作習慣，因為對她來說，寫作是探索世界的方式，「我非常喜歡寫，這是我擁有的第一個專長，而我也用各種面向的題材來磨練我自己。」
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寫作的確是她其中一項專長，聰明又好學，吳淡如還學過珠寶鑑定、品酒、潛水、甚至還為了學理財、商業攻讀EMBA，如此廣泛學習並非只是興趣，而是認為「人生只有活一次，我對於任何讓我眼睛發光的東西，只要我有空，我都有興趣探索學習。」也因此她從一個寫書的文青，到現在成為成功企業家，一路追求夢想、成就精彩的自己。
在別人眼中是光鮮亮麗的人生勝利組，但吳淡如坦言，人也不是沒有經歷失敗。「我年輕時被退稿過很多次，退稿到住在同宿舍的同學都取笑：是不是寄稿費來了？怎麼那麼厚？」或是過去也不乏有買錯房或投資失敗等的理財黑歷史，但對她來說，失敗是讓自己不斷蛻變的途徑。「我認為沒有失敗，只有晚一點成功。任何的失敗可以是被偽裝的成功，任何成功也可能是被偽裝的失敗，我不是那種會把失敗看得很負面的文青，活到現在我的人生有各式各樣的挫敗，有時我都忘記了，我喜歡的是未來，也喜歡並不是只有成功的人生。」
用自律人生堅持寫作熱情
但能夠朝自己的目標前進，更多的是堅持與自律。10歲立下作家志願，到21歲出版第一本書，吳淡如說，寫作讓她很快樂，曾經一埋首就會想把它寫完，甚至因為要強迫自己每天不要寫那麼多，所以才會另外找別的工作做。「25歲的時候我就把自己寫成了五十肩，如果我沒有控制自己寫作的時間，那麼我很可能就把我的身體消耗完。」她也因此為了要繼續寫，長年保持運動習慣，也注重時間管理，因為她希望80歲的自己還能持續地寫。
如此熱愛書寫，好奇問她是否有過靈感匱乏？她直言，自己沒有這個問題，「靈感並不會從天上掉下來，因為喜歡寫的人就會永遠用自己所有的感官在這個世界發現題材；靈感匱乏，我認為是一個不努力生活的作家給自己的藉口。」
完美詮釋人生不只一種可能
去年吳淡如出版了兩本書，其中《人生實用商學院：富有是一種選擇》源自於她火紅的pocast節目名稱，這也是「人生實用商學院」系列著作的第二本續作，吳淡如從理財角度出發，第一本《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》她以自身經驗告訴讀者理財前要先改變對錢的想法，第二本則主要提供策略心法，用簡單的語彙破除理財謬論與迷思。吳淡如以理性思維告訴讀者，現在通膨時代來臨，我們需要有新的應對方針保護自己的財富，以及錯誤的理財方式並不會達到正確的結果。
透過這兩本著作與多元的人生路徑，吳淡如向世界展示，人生不只有一種可能。因此在獲得今年度金石堂年度風雲作家的殊榮時，更希望透過獎項為讀者帶來更多的影響力。關於得獎，吳淡如也不改一貫的瀟灑率性表示：「謝謝金石堂、謝謝讀者，我很少得獎，無論如何，我會寫下去，不管得獎與不得獎，對我而言，我只想成為真實的自己，一個享受活著的感覺的作者，一個自己在往前走也能夠鼓勵大家好好生活的作者。」
「我認為，富有是一種選擇，而這過程要靠你的堅持」。作家吳淡如在新書《人生實用商學院：富有是一種選擇》強調，這跟大多數人的認知不同，很多人以為「富裕」是天賦，自己之所以生活無法富足，就是因為出身不好或基因不好，沒有賺錢的「命」。又認為，有錢人之所以會有錢，大多數都是因為會投胎家裡有錢，因此過著無憂無慮的生活。
但事實上，富有是一種可以培養的能力，雖然出身決定起跑點，但是不會影響你富有的可能性。最終，是否要致富的選擇，還是在自己身上。一般人所渴望的富裕，並非成為暴發戶，而是「財務自由」。
所謂財務自由，指的是：就算你不工作，被動收入也能在你有生之年支應日常生活所需。這仍然不能用固定金額來侷限。因為每個人對生活所需認定不同，事實上也會隨著時代而不同。二十年前退休的人，有1,000 萬元就會認為足夠終老，事實上如果這1,000 萬元是死錢，無法活用衍生新的錢，很快就會坐吃山空。其實富有是物質面和精神面的「雙重得意」，必須建立在多元的條件上。講得更具體一點，想要變富有，在我看來，最好具備以下九種生活特質：
第一、養成良好的生活習慣
有好的生活習慣，代表你在健康方面比較不需要讓人擔心，像是運動就是一個好習慣。維持健康，就能省下醫療花費，這是最好的節省行為。
第二、定義你自己的夢想，並且提高行動力
別說沒有夢想。夢想未必要太偉大。夢想並不是「目標」，是你活著的動力和意義。我的夢想很微小，就是把自己活得好一點，而且隨著年齡進展，人生仍有新樂趣、新學習、新期望。我們不必期望自己像SpaceX 創辦人馬斯克立志登陸月球，但我們可以當很有行動力、確實達成小小願望的人。不管你多大年紀，提升自己都是必要的。請相信，人雖然想活得舒服，但原地踏步你會愈活愈不舒服。
第三、規律性固定學習充實知識
現代人多麼幸福。在科技的協助下，愈來愈多管道可以充實知識，線上課程、電子書、Podcast，只要有手機就可以開始學習。而且有每天固定學習習慣的人，通常在時間管理上會比較有效率，那代表生活也會比較有規律。每天讓自己多成長一點，投資在學習上也能創造複利效果。我很相信「追求夢想會孳生利息」，不只在理財上創造「複利」才能使你懂得讓財富自由，在學習上很多人困惑於科技所帶來的「訊息爆炸」，很怕會因而變得焦慮。那是因為你眼中所見是資訊，並非知識。新聞不是知識、八卦不是知識、經驗也不是知識，知識還是要經過系統化學習，或者比你專業的人幫你整理出理路和邏輯。
第四、和正向的人做朋友
到了一定年紀之後，我知道自己不可能跟每個人都當朋友。如果要活得愉快，就要跟正向的人做朋友；會帶給你負面能量的人，那就斷捨離，至少你不會因為跟人溝通而感到沮喪。溝通本來就應該是愉快的，不必跟讓你不舒服的人來往。就算那個讓你不舒服的人是親人，說真的也不必一直「相濡以沫」，保持點距離，人生更寬闊，不常相見彼此不會愁苦那麼多。
第五、存下收入的2成
坐吃山空是很可怕的事，為了避免這樣的慘劇，從年輕時一定要養成這個習慣。我常會對沒有積蓄的人說：「存10% 總可以吧？」老實說，存10% 我覺得是有點少，你賺的錢愈多，那比例就應該要提高。比如月入3萬元時，也許你只能存3,000 元；但是如果你有斜槓收入月入6萬元，且只需扶養自己，應該存3萬元，因為你並不必因收入變多而膨脹消費金額，這樣才能存下第一桶金。不要輕易變成「暴發戶」，所謂暴發戶，在我看來不是指錢多的人，而是指隨著收入膨脹，就開始任意花錢的人。最應該培養的重點不是數字，而是「先存錢再消費」這樣的習慣。
第六、做你自己喜歡的工作
每個人的興趣不同。但是，只要一個人做自己喜歡做的事情，不管再忙都會覺得充實。因為你不是為了滿足別人的期望，而是自己人生的目標。但很多人對自己沒有期許，只會迎合別人的期待。這樣的人一樣很忙，但只是忙著為別人創造價值，自己並沒有成就感。
比如：爸媽希望我考上公務員，因為有退休金。問題在於：你真能樂在工作中嗎？說真的，我的確有當三十年公務員的同學，但並非一直樂在其中。如果你能樂在其中，就能得到成就感，那就是一個「你喜歡的工作」。做一個會使你眼睛發亮、不計較工時的工作，才是人生樂事。
第七、培養消除負面情緒的能力
很多事情會激怒我們，網路酸民的一句話，或是開車時後方莫名而來的巨大喇叭聲，都會很有效率的創造負面情緒。即便絕大多數讓我們不高興的偶發事件帶來的影響不大，但如果不放開這些情緒的糾纏，它就會成為你人生的沉沒成本。如果再不斷地累積這些沉沒成本，就會把自己變成一臺「昨日垃圾處理機」，那麼你還有能量去追求目標嗎？
第八、如果你賠得起，就勇於冒險
如果有人告訴你，有一條可以不冒任何財務風險就能致富的路，那100%是詐騙集團。風險無所不在，就算你買的是ETF或是護國神山像台積電，都沒有人可以保證你一定獲利。老話一句：「投資一定有風險」。然而，也不要在毫無知識的狀態下就去冒險，沒有降落傘，跳下懸崖只會粉身碎骨，冒險前必須計算：你賠得起嗎？不少人在年輕時勇於創業，正因：「反正本來也一無所有。」這是個好理由，如果你非得確定無風險才願意行動，那你會錯過很多的機會。
第九、習慣超越自己
很多人都因為比較心態而苦，不自主地會與他人比較。其實不必找那些假想敵。為什麼你不跟自己比較呢？計較自己有沒有比昨天多成長一些，要比你忙著去打聽同學的薪水行情還有朋友住什麼房、開什麼車？對自己的致富體質更有幫助。
只要你和我一樣，相信「往對的方向努力就會有成果」。那麼，我們就可以盡其所能地過著充實人生。儘管真實人生的奮鬥過程常常是痛並快樂著，但你會為努力過的一切佩服自己。請相信真正的富人都是努力過的，而不是銜著金湯匙出身的。
本文摘錄自時報出版之吳淡如著作《人生實用商學院：富有是一種選擇》