過年出遊、上山追雪　醫囑心血管患者2重點以防意外

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做足保暖、準備藥物 防止高山症與血壓波動山上溫差大，不僅增加心血管疾病機率，血壓也容易升高，引發心臟病或中風。民眾上山追雪應做好保暖措施，穿著發熱衣、手套、雪靴、帽子，且最好有防潑水機能，或是準備替換用襪子，可避免被融化雪水淋濕的狀況。
張育晟表示，心血管疾病患者的呼吸能力與肌肉代償能力都比較低弱，上到海拔高2、3千公尺的地區，容易產生高山症。他建議高齡民眾與心肺功能低下者，上山速度不要過快，好讓身體有適應的時間，或是行前跟醫生諮詢，可準備高山症藥物，才不會造成呼吸不順甚至肺水腫。還有，患者除了平日持續服藥，出門遠行也別忘了吃藥，以免造成血壓、血糖、血脂肪波動。
胸痛、呼吸不順 快下山避免錯失黃金救援期民眾一旦上山感到胸悶、胸痛、呼吸不順，應馬上坐下來、找到溫暖的地方休息，有助於改善症狀。張育晟提醒，山區偏遠，無論人力或設備都相當稀缺，「在山上心肌梗塞跟在醫院門口心肌梗塞，搶救時間的差別非常大！」若身體不適，最好盡速下山到有醫療設備與專業醫護的地方做評估救治，以免錯失黃金救援期。
亂吃別人的藥、長途久坐 2壞習慣恐休克致死突發不適也切勿病急亂投醫，張育晟提醒民眾別嘗試奇怪偏方，例如用力搥胸、壓虎口，不僅一點用處都沒有，還會拖延救治時間，甚至曾有患者拿狹心症朋友的藥物來吃，「還沒確診就亂吃別人的藥是一件很危險的事情，很多擴張血管的藥物往往會造成低血壓，甚至瞬間休克。」
張育晟提醒，慢性病患者過年出遊，務必隨身攜帶藥物、遵循醫囑用藥，尤其長途搭車久坐容易增加血栓風險，一定要多起來活動，否則當靜脈產生深部靜脈栓塞，輕則腳腫，嚴重情況當血塊移至肺部，造成肺栓塞恐會致死，不可不慎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56439
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