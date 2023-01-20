中國國務院新春團拜！習近平談話　對台「反分裂反干涉」

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對於虎年，習近平指出，二十大確立了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，加快構建新發展格局，就業物價基本穩定，民生保障紮實，脫貧攻堅成果不斷鞏固，科技成果捷報頻傳，國防和軍隊現代化邁出堅實步伐。同時，中國政府也堅持人民至上、生命至上，根據病毒變化和防疫形勢，不斷優化疫情防控措施，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會生活的影響。
在提到港澳台時，習近平則表示，隆重慶祝了香港回歸祖國25週年，香港、澳門繼續保持繁榮穩定，中國也堅定開展「反分裂、反干涉重大鬥爭」，牢牢把握兩岸關係主動權，也會大力推進中國特色大國外交，廣交朋友，為動盪不安的國際環境增添穩定性。
習近平強調，這一年的成績來之不易，是黨和人民一道拼出來的，實踐表明，只要黨和人民始終站在一起，任何風浪都動搖不了其鋼鐵意志、阻擋不了其鏗鏘步伐。
至於2023年，習近平則說，這是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，希望與挑戰並存，要堅持穩字當頭、穩中求進，統籌國內國際2個大局，以及疫情防控和經濟社會發展，持續改善人民生活，歷史不會辜負實幹者，中國既然靠實幹創造了輝煌的過去，還要靠實幹開創更加美好的未來。要來這年，吉兔呈祥，象徵中華大地越發安寧祥和、生意盎然、朝氣蓬勃，希望全國人民，特別是廣大青年，要動如脫兔般奮躍而上、飛速奔跑，在各行各業競展風流、盡顯風采。