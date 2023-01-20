兔年走春玩樂園！屬兔享驚喜價

春節少不了的走春行程，高雄樂園推優惠迎客。義大遊樂世界1/22-1/27雙人入園優惠價1288元，生肖屬「兔」只要388元。鈴鹿賽道樂園推屬兔者全日暢遊199元；另外，還有暢遊雙園一口價699元，可暢玩鈴鹿賽道樂園以及REOPEN的壽山動物園。
記者陳美嘉／高雄報導
喜迎兔年1/22至1/27(初一至初六)義大遊樂世界推超多優惠，包括雙人入園1288元；生肖屬「兔」的民眾只要388元；春節連假期間兩人現場同時購票入園就送紅包袋及刮刮卡，有機會刮中日本熱銷Vitantonio料理機及皇家住宿券等好禮。
此外，1/22至1/29在義大遊樂世界EC商城訂購雙人套票只要1,288元，再加贈哈根達斯造型提袋禮盒組，送完為止。新春期間更推出「危險的金蘋果」遊行。為感謝國軍與榮民的付出，即日起至12/31榮民(眷) 、第二類退除役官兵到樂園可享全票7折，更有義大世界購物廣場全年2折起的各項即時優惠，還有皇家飯店優惠住宿。
鈴鹿賽道樂園與壽山動物園共同合作暢玩雙園活動，即日起至2月28日暢遊雙園一口價699元，購買乙張鈴鹿賽道樂園全日暢遊券送乙張壽山動物園入園券，此入園券免上網預約即可使用，使用期限至3月5日。
另外，春節10天年假加碼「屬兔TWO」優惠，凡屬兔者可享全日暢遊券199元(不含卡丁車、小小騎士與動物園入園券)，陪同者也可享400元優惠(限一位)。