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兔年走春玩樂園！屬兔享驚喜價

▲喜迎兔年，義大遊樂世界推超多優惠。（圖／義大遊樂世界提供）
▲喜迎兔年，義大遊樂世界推超多優惠。（圖／義大遊樂世界提供）

記者陳美嘉／高雄報導

春節少不了的走春行程，高雄樂園推優惠迎客。義大遊樂世界1/22-1/27雙人入園優惠價1288元，生肖屬「兔」只要388元。鈴鹿賽道樂園推屬兔者全日暢遊199元；另外，還有暢遊雙園一口價699元，可暢玩鈴鹿賽道樂園以及REOPEN的壽山動物園。

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▲為感謝國軍與榮民的付出，義大世界與國軍退除役官兵輔導委員會高雄市榮民服務處簽署特約合作協議。（圖／義大遊樂世界提供）
▲為感謝國軍與榮民的付出，義大世界與國軍退除役官兵輔導委員會高雄市榮民服務處簽署特約合作協議。（圖／義大遊樂世界提供）
喜迎兔年1/22至1/27(初一至初六)義大遊樂世界推超多優惠，包括雙人入園1288元；生肖屬「兔」的民眾只要388元；春節連假期間兩人現場同時購票入園就送紅包袋及刮刮卡，有機會刮中日本熱銷Vitantonio料理機及皇家住宿券等好禮。

此外，1/22至1/29在義大遊樂世界EC商城訂購雙人套票只要1,288元，再加贈哈根達斯造型提袋禮盒組，送完為止。新春期間更推出「危險的金蘋果」遊行。為感謝國軍與榮民的付出，即日起至12/31榮民(眷) 、第二類退除役官兵到樂園可享全票7折，更有義大世界購物廣場全年2折起的各項即時優惠，還有皇家飯店優惠住宿。

▲鈴鹿賽道樂園與壽山動物園合作推暢玩雙園活動，一個票價兩種享受。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）
▲鈴鹿賽道樂園與壽山動物園合作推暢玩雙園活動，一個票價兩種享受。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）
鈴鹿賽道樂園與壽山動物園共同合作暢玩雙園活動，即日起至2月28日暢遊雙園一口價699元，購買乙張鈴鹿賽道樂園全日暢遊券送乙張壽山動物園入園券，此入園券免上網預約即可使用，使用期限至3月5日。

另外，春節10天年假加碼「屬兔TWO」優惠，凡屬兔者可享全日暢遊券199元(不含卡丁車、小小騎士與動物園入園券)，陪同者也可享400元優惠(限一位)。

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