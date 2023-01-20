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吃年菜忌諱「這個動作」　醫囑小心有害物質

吃年菜忌諱「這個動作」　醫囑小心有害物質
吃年菜忌諱「這個動作」　醫囑小心有害物質

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】許多民眾祈求「年年有餘」，開心吃年夜飯往往會剩下許多料，接連幾天年假反覆加熱來吃。臺北市立聯合醫院家醫科醫師侯君穎提醒：「以前常有初一吃到初四，年菜一直加熱，這個很恐怖！」建議民眾盡早吃完，以免產生有害物質、影響身體健康。

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年菜往往高油、高鈉、高普林，而且肉類比例過高、年糕也不易消化，容易造成身體負擔。而且反覆加熱不僅影響食物風味、破壞營養素，甚至產生致病微生物或毒素。

侯君穎提醒民眾，年菜吃太多容易消化不良，建議避免大份量烹調、盡早食用完畢、勿隔餐反覆加熱。加上過年沒事從早吃到晚，造成腸胃不適，都是常見的過年飲食問題。

此外，她也提醒，民眾過年大吃大喝若感到胃部不適，並非長期胃痛，調整用餐習慣即可改善，例如清淡飲食、不餓就不要吃、多補充水分，甚至空腹一兩餐也沒問題，可以緩解腸胃不適。

避免食物中毒　食品製備5原則

衛福部食品藥物管理署也建議，在食品製備、烹調及儲存過程中需注意下列食品衛生安全原則，「新鮮」、「清潔」、「生食與熟食分開處理」、「徹底加熱」、「冷藏溫度需低於7℃，冷凍溫度需低於-18℃」。當發生疑似食品中毒事件時，應儘速就醫，並於第一時間通報衛生單位，配合協助調查，才能儘早釐清中毒原因。

至於「聽說吃隔夜菜會致癌，這是真的嗎？」食藥署解釋，坊間謠言指出青菜中的硝酸鹽與亞硝酸鹽經過特定的化學作用，轉換為「致癌物質－亞硝胺」，導致常吃隔夜菜會引發胃癌或其他癌症。但事實上，隔夜菜並不會致癌，沒吃完的食物應盡速放進冰箱保存，充分加熱後盡早食用完畢，別放在冰箱太久，以避免滋生細菌、導致微生物汙染。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56426

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