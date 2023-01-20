吃年菜忌諱「這個動作」　醫囑小心有害物質

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侯君穎提醒民眾，年菜吃太多容易消化不良，建議避免大份量烹調、盡早食用完畢、勿隔餐反覆加熱。加上過年沒事從早吃到晚，造成腸胃不適，都是常見的過年飲食問題。
此外，她也提醒，民眾過年大吃大喝若感到胃部不適，並非長期胃痛，調整用餐習慣即可改善，例如清淡飲食、不餓就不要吃、多補充水分，甚至空腹一兩餐也沒問題，可以緩解腸胃不適。
避免食物中毒 食品製備5原則衛福部食品藥物管理署也建議，在食品製備、烹調及儲存過程中需注意下列食品衛生安全原則，「新鮮」、「清潔」、「生食與熟食分開處理」、「徹底加熱」、「冷藏溫度需低於7℃，冷凍溫度需低於-18℃」。當發生疑似食品中毒事件時，應儘速就醫，並於第一時間通報衛生單位，配合協助調查，才能儘早釐清中毒原因。
至於「聽說吃隔夜菜會致癌，這是真的嗎？」食藥署解釋，坊間謠言指出青菜中的硝酸鹽與亞硝酸鹽經過特定的化學作用，轉換為「致癌物質－亞硝胺」，導致常吃隔夜菜會引發胃癌或其他癌症。但事實上，隔夜菜並不會致癌，沒吃完的食物應盡速放進冰箱保存，充分加熱後盡早食用完畢，別放在冰箱太久，以避免滋生細菌、導致微生物汙染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56426
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