除夕避塞車！國道5地雷路段先掌握 善用時間及空間分流
春節假期首日小年夜，交通部高速公路局今（20）日表示，下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、三義至后里，國3南向茄冬至香山，國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常。截至下午5時，國道交通量為77.4百萬車公里，預估今日交通量為100百萬車公里，仍在預期範圍。由於明日就是除夕，高公局預判明日仍有5大壅塞重點路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，善用時間及空間分流。
記者顏真真／台北報導
高公局指出，今日下午1時11分國3南向104.2公里發生2小自追撞佔用內線車道事故，造成回堵2公里；下午3時52分國1高架南向26.7公里發生1小自客貨車撞內護欄佔用內車道事故，造成回堵4公里；下午4時05分國1北向302.1公里發生2小客車追撞佔用內車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除，惟事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
由於明日就是除夕，高公局預估國道交通量為90百萬車公里，與平日年平均相近，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。
高公局預判明日重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，高公局建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間，其中國5南向南港系統-頭城路段，預估從早上8點至下午4點就會出現車多壅塞。
另外，要注意明日國道相關疏導措施，包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局也呼籲可善用時間分流及空間分流，四部國道，南向尖峰日，可在上午6時前或中午12時後出發，北向尖峰日可在上午9時前（南部）或中午12時前（中部）出發；國道5號南向尖峰日，可在上午5時前或下午5時後出發，北向尖峰日可在早上9時前出發。在空間分流部分，國道1及國道3可改走台61，台中往返南投地區可改走台63，國3霧峰往返台中以北可改走台74或國道4號。