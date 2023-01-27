勤跑大安區！范雲推薦在地早午餐、牛肉麵、滷味

今（27日）是大年初六，除拜拜送窮神之外，多數商店和公司行號也會正式開工。民進黨立委范雲在台大教書多年，對台大周圍的大安區相當熟悉，因此分享幾間口袋名單，包括「滷味灶咖」、「寶飽的店」、「金鹿早餐」、「范姜牛肉麵」，要讓大家大飽口福。
記者黃宣尹／台北報導
范雲一一介紹她自己平常喜愛的大安區美食。位於成功中繼市場2樓的「滷味灶咖」，主要販售滷味，因疫情影響，也開始販售便當。范雲特別推薦甜不辣與打拋豬肉便當；另一間位於臥龍街的「寶飽的店」，也是范雲的愛店，她說，這家店是附近台北教育大學同學的最愛之一，因爲食物好吃又實惠，照顧了顧客的飲食與荷包，且早午餐皆有販售，每次在店內用餐都可以感受學生們對店家滿滿的感謝。
愛吃早餐的范雲，特別向大家推薦這家「金鹿早餐」，她最愛的是熱壓三明治，除了一般葷食，也有奶蛋素餐點可做選擇。她笑說，素食最讚的是金沙堅果南瓜蛋，葷食可考慮招牌菜打拋豬蛋，一口咬下，口感飽滿，讓人一整天都很有精神。
范雲也介紹位於信義市場口的「范姜牛肉麵」。說起這家牛肉麵，范雲回憶，范姜牛肉麵是開業至少有50年的老店，建議點好餐後，選幾樣小菜，先小墊腸胃，待牛肉麵上桌，大口咬下鮮嫩多汁的牛肉，這是在忙碌問政行程中，會覺得被療癒的時刻。
范雲說，這些都是她的大安區美食口袋名單，歡迎上班族、學生或是到台北旅遊的朋友們，有路過都可以去嚐嚐看。