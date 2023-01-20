迎春圍爐不發福　「享瘦」年菜擺上桌

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攝取足夠蛋白質 養好肌「享瘦」年菜臺中榮總黃子睿營養師和黃韵琁營養師表示，肌肉量增加有賴於適度運動搭配足量蛋白質和醣類。根據世界衛生組織建議每週進行150分鐘以上中度身體活動，其中有氧與阻力運動應同時並行，以達成降低體脂及減少肌肉流失之效果；而在飲食方面，蛋白質為肌肉合成之主要原料，醣類可以促使胰島素分泌，幫助肌肉合成，有研究指出在減重期間，攝取足夠蛋白質可有效保留肌肉，而體脂肪的減少則須避免過多醣類與脂肪的攝取。
選擇優質蛋白質且脂肪含量低的魚肉、雞肉等白肉，可避免攝入過量飽和脂肪酸；而黃豆及其製品為植物來源之完全蛋白質，脂肪含量低且不含膽固醇，也是很棒的蛋白質來源。
多選低脂少醣 減脂變容易全穀雜糧類因未經多重碾製步驟，可保留較多膳食纖維、維生素與礦物質，有助於血糖穩定與協助蛋白質合成肌肉，例如：糙米、燕麥、紫薯、南瓜等食材；而富含ω-3不飽和脂肪酸的橄欖油、苦茶油、核桃、杏仁、鮭魚與鯖魚等食物則可降低發炎反應及調節血脂作用。
最後也別忘了注意烹調方式，避免不經意攝取過量油脂，盡量使用蒸、煮、滷、燉、烤等低油烹調方式，並多利用天然食材如如番茄、香菜、紅棗、香菇等材料來增添菜色風味。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56602
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