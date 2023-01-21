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蘇巧慧揪辣台派立委吃辣　「這一罐」配牛奶都百搭

▲蘇巧慧找來賴品妤、鄭運鵬與張廖萬堅一同來挑戰吃辣，並挑選出最百搭的辣醬。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲蘇巧慧找來賴品妤、鄭運鵬與張廖萬堅一同來挑戰吃辣，並挑選出最百搭的辣醬。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

過年與親朋好友圍爐吃年菜，少不了用辣醬增添美食風味，立委蘇巧慧今年邀請3位號稱很會吃辣的「辣台派立委」賴品妤、鄭運鵬、張廖萬堅，進行一場「百搭辣醬PK賽」，4人分別帶上各自最愛的辣醬，不但要挑戰盲測辣醬，還要挑選出最適合搭配各種年菜的百搭辣醬。最終由台中最引以為傲的東泉辣椒醬拿下最百搭殊榮，原因竟是眾人心血來潮挑戰東泉加牛奶，意外發現有甜點般的口感，更有太妃糖的味道，讓眾人直呼台中這一味當之無愧。

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本次的「百搭辣醬PK賽」，首先是賴品妤帶來選區裡金山志工「寶媽」秘傳的辣醬，還特別提醒大家這款辣醬「辣度超高，一定要小心服用」。鄭運鵬則介紹由以前國會助理創業開設的「川又焱正宗麻辣小鍋滷」所特製的花椒醬，帶有獨特的麻香，更拍胸脯保證「味道絕對跟其他辣醬不一樣」。

▲4位辣台派立委挑戰吃辣，更挑選出連牛奶都能搭的最百搭辣醬。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲4位辣台派立委挑戰吃辣，更挑選出連牛奶都能搭的最百搭辣醬。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
台中立委張廖萬堅霸氣稱，帶來的東泉辣椒醬就是台中人的血液，不需要特別介紹。蘇巧慧表示，帶來的「麻辣八寶肉醬」也有一番故事，是由先前參選高雄市議員的蘇致榮全手工炒製而成，特別強調以肉醬為基底的辣醬不管拌什麼都適合，「1瓶辣醬配3碗飯！」

而眾人進入辣醬盲測環節，4位立委戴上眼罩，準備接受挑戰，但因4款辣醬特色過於鮮明，每個人吃下第一口後，都瞬間猜到是誰帶來的辣醬。但在挑戰過程中，鄭運鵬被辣到頭頂飆汗，頻頻擦汗、喝水，蘇巧慧也瀕臨崩潰邊緣，忍不住脫下眼罩大喊，「我連眼睛都辣到流汗！」 相比之下賴品妤跟張廖萬堅則相當淡定，賴品妤甚至化身美食節目主持人，針對每款辣醬仔細講評，2組人吃辣功力馬上看出差別。

盲測結束後進入「百搭辣醬PK賽」，大家首先享用蘇巧慧特別準備的年菜，以及鄭運鵬帶來的麻辣火鍋，並搭配四款不同風味辣醬，進一步評選誰才是最百搭辣醬。張廖萬堅第一口還是忍不住以炒米粉配東泉辣椒醬，並稱這是台中人的經典搭配，被鄭運鵬吐槽，「台中人不要被東泉限制想像」，沒想到鄭運鵬自己卻連吃好幾口芋泥球，根本沒碰眼前的辣醬，還頻頻喝牛奶解辣，賴品妤不禁狠嗆鄭運鵬是「吃辣界之恥」，蘇巧慧也笑說，原來找鄭運鵬挑戰吃辣主題，「根本是找錯人。」

吃到一半時，鄭運鵬突然提議要挑戰東泉加牛奶的滋味，張廖萬堅隨即義不容辭第一個挑戰，喝完之後卻驚訝表示，「竟然有太妃糖的味道」，其他3人也跟著躍躍欲試，嘗試後紛紛同意東泉加牛奶的搭配十分順口，賴品妤甚至形容，「很像用喝的起司蛋糕。」

最後4人一致通過，如果東泉辣椒醬連牛奶都可以搭配，那當然毫無異議獲選百搭辣醬第一名。蘇巧慧表示，其實四款辣醬特色都相當鮮明，非常適合過年團聚時，分享給親朋好友一同搭配下飯，不僅增添美食風味，也更有團圓滋味。4位立委也在吃完辣後，共同祝福民眾兔年行大運，勁辣好運旺旺來。

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