YouTuber帶豬肉返台遭罰20萬！嗆「送台灣紅包」網罵爆　

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妻子Sophia表示對此罰款感到不解「過去丈夫也有帶台灣肉鬆到德國，當時候也只是沒收丟棄，並沒有收到任何罰款，丈夫每次從德國來台灣時，都會攜帶一些特產，作為親友的禮物，就是台灣人情味的體現，並非什麼罪大惡極的行為」Sophia更舉例社會新聞表示「撞死2個人能夠10萬元交保，為何帶德國香腸入境，反而要罰20萬元，老公與她都質疑『這種罰款是否符合比例原則』」。
另外，Sophia也提到「丈夫的祖父母也是在台灣鄉下務農、曾經養過豬，因此絕對不會想去危害豬隻，老公說這20萬就當作花錢消災，送給台灣一個大紅包吧！」
然而該言論引來不少網友砲轟，甚至瘋狂被截圖傳到「Dcard」上，不少網友超傻眼表示「馬上退訂閱，超敗好感的....」、「什麼送給台灣一個大紅包，這種什麼輕蔑的語氣啊...」、「正常人違反規定應該是抱著不好意思的態度拍攝影片，順便提醒大家要注意這項規定，但Sophia的影片內容卻感覺像是，輕視非洲豬瘟對國家的影響，並覺得沒有必要要罰到20萬的態度，才會讓大家如此氣憤」、「違規還這種態度....。」而隨著網友砲火越來越猛烈，目前該支影片已經被下架。（編輯：張嘉哲）