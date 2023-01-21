地基主超愛雞腿！過年拜祂注意「1細節」　拜錯秒衰2個月

YouTuber帶豬肉返台遭罰20萬！嗆「送台灣紅包」網罵爆　

▲為了防疫非洲豬瘟，政府五年前就積極防守，入境都有其相關規定，如不能帶肉類產品回台等等。（示意圖／記者郭俊暉攝 ）
▲為了防疫非洲豬瘟，政府五年前就積極防守，入境都有其相關規定，如不能帶肉類產品回台等等。（示意圖／記者郭俊暉攝 ）

編輯中心/綜合報導

回想五年前非洲豬瘟肆虐的情況！當時台灣因為嚴格的邊境防守政策才沒有淪陷。然而，近日知名Youtube頻道「台灣家庭在德國」自稱將德國香腸帶回台灣，結果因此遭罰20萬元，讓一家人都相當生氣，老婆Sophia更是質疑「這有符合比例原則嗎？」後續言論在社群上引起廣大討論，不過由於網友砲火猛烈，「台灣家庭在德國」已經刪除影片。

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從當時至今，政府一直都在機場多處提醒國人，禁止攜帶肉類產品回台，以避免造成疫情傳播。然而Youtube頻道「台灣家庭在德國」日前返台準備過年，結果卻因為老公攜帶德國香腸遭罰20萬，影片中妻子Sophia強調「我們完全不知道有這個規定！」

▲即起自泰國入境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元。（示意圖／取自pixabay）
▲近日知名Youtube頻道「台灣家庭在德國」返台過年，結果因為攜帶肉類產品被重罰20萬元。（示意圖／取自pixabay）
妻子Sophia表示對此罰款感到不解「過去丈夫也有帶台灣肉鬆到德國，當時候也只是沒收丟棄，並沒有收到任何罰款，丈夫每次從德國來台灣時，都會攜帶一些特產，作為親友的禮物，就是台灣人情味的體現，並非什麼罪大惡極的行為」Sophia更舉例社會新聞表示「撞死2個人能夠10萬元交保，為何帶德國香腸入境，反而要罰20萬元，老公與她都質疑『這種罰款是否符合比例原則』」。

另外，Sophia也提到「丈夫的祖父母也是在台灣鄉下務農、曾經養過豬，因此絕對不會想去危害豬隻，老公說這20萬就當作花錢消災，送給台灣一個大紅包吧！」

然而該言論引來不少網友砲轟，甚至瘋狂被截圖傳到「Dcard」上，不少網友超傻眼表示「馬上退訂閱，超敗好感的....」、「什麼送給台灣一個大紅包，這種什麼輕蔑的語氣啊...」、「正常人違反規定應該是抱著不好意思的態度拍攝影片，順便提醒大家要注意這項規定，但Sophia的影片內容卻感覺像是，輕視非洲豬瘟對國家的影響，並覺得沒有必要要罰到20萬的態度，才會讓大家如此氣憤」、「違規還這種態度....。」而隨著網友砲火越來越猛烈，目前該支影片已經被下架。（編輯：張嘉哲）

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