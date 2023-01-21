彰基醫師贈送北斗遭虐男童紅包！期盼早日恢復健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
男童送達彰基兒童醫院時昏迷指數3，狀況一度危急，經醫院進行手術後逐漸好轉，不僅恢復意識，還可拔掉呼吸器自行呼吸，今年1月9日轉送新竹機構；至於陳男遭羈押禁見，張女則限制住居。
彰基醫院今天發布新聞指出，當時醫治男童的彰基兒童醫院神經外科主任張尚文利用休假，1月12日前往新竹機構探視男童，也贈送紅包，祝福男童新年快樂，也期盼早日恢復健康。
張尚文也囑咐機構人員在照顧男童需要注意的地方，說明男童當初因手術切除下來的頭蓋骨，還保存在彰基器官保存中心，如果後續有手術需求，可和院方聯絡。
張尚文指出，男童目前仍然臥床，但眼神及意識方面還是有進步，小朋友潛力無窮，希望後續能有更多的進步。
彰基急診暨重症醫學部主治醫師張珈娸則說，兒虐其實有很多形式，除身體虐待以外，還有精神虐待、疏忽、性虐待等，當醫護人員懷疑有兒虐狀況時，都會依法在24小時內進行通報。
張珈娸指出，農曆新年，家族歡聚享受天倫之樂時，也要注意與嬰兒互動時切勿過度搖晃，造成嬰兒搖晃症候群或受虐性腦傷。（編輯：謝雅竹）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110