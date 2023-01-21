用路人看過來！春節除夕日國道避5地雷路段

今（21）日為春節連續假期除夕，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.1百萬車公里，高公局預估今日交通量為90百萬車公里，同時也預判今日重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等5路段，提醒用路人注意。
記者許家禎／台北報導
高公局指出，昨日（20）全日交通量為106.9百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.1倍，昨日路況於17時後大致順暢。截至今日7時，國道全線交通量為13.1百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里。其中國五南向雪隧通過量為8508輛次，較去年春節連假同期增加39%。
高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。其中，北部國五南向南港系統至頭城路段早上8點開始出現車潮，預估直到下午4點才會得到紓解。國一南向楊梅至新竹，以及國三南向土城至關西車多情況會持續到中午左右。中部國一南向彰化系統至埔鹽，以及國三南向快官至霧峰系統車多同樣持續到中午。