「韓國孟母」申師任堂　賢妻良母與女藝術家的典範

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申師任堂(1504-1551)有「韓國孟母」之稱，出生於江原道江陵的兩班貴族家庭。父親申命和，為當地的名賢。母親是龍仁李氏李思溫之女。由於她出生於殷實的兩班家庭，父親又是個開明的文人，因此從小就教導她琴棋書畫。她的本名不詳，有此一說是仁善，師任堂則是她的堂號，據說還是她自己取的。該名稱源自於中國周文王的母親，薛國任家的太任。古詩云：『周室三母，大姜任姒，文武之興，蓋由斯起。大姒最賢，號曰文母。三姑之德，亦甚大矣！』因此，她之所以取名『師任堂』，似乎是期許自己師法太任的賢德。由此也可以理解，當時所謂的進步女性，就是成為聖人賢王之母，完成「上期聖賢」的理想。
溫婉精緻的閨秀畫風
申師任堂從小就喜歡探究學問，飽讀四書五經，擅長寫詩文、繪畫、書法以及針工、刺繡等等，特別是在書畫的才華上最為人讚賞。不過由於古代的女姓只能大門不出二門不邁，更無法四處遊歷，因此她作畫的取材對象以人物素描、大雁、 茄子、山水、葡萄，草、蟲為主。據說她七歲的時候，因為受到十五世紀的朝鮮知名畫家安堅的影響，模仿畫了山水畫與葡萄，惟妙惟肖的精緻作品，讓人驚覺到她的才華出眾，父親因而更著力培養她在繪畫上的才華。
申師任堂除了擅長描繪山水、花果，在草蟲的繪製上又特別精緻精工。她的作品向來有溫婉的大家閨秀之氣，無論是鮮明的設色、穩健的筆觸、純熟的技法，以及富有朝鮮民間活力的構圖，都讓她的繪畫水準與中國明朝的知名花鳥名家不相上下。例如，韓幣五千元紙鈔背面的「西瓜與雞冠花」圖就是她的傑作。此外，她的代表作還有《秋草》、《荷花池的白鷺》、《葡萄》、《鱖魚》、《茄子》等。她的作畫取向並沒有追隨上流社會的水墨畫，而是明亮、細膩，具有寫實感與鄉土美的風格。
賢妻良母的形象深植人心
申師任堂十九歲的時候嫁給德水李氏的李元秀。依照朝鮮時代初期的習俗，女子結婚後仍可以住在娘家。由於申師任堂的娘家沒有男丁，孝順的她請求李元秀可以讓她住在娘家。李元秀答應了，順便讓她可以照顧自己的父母。等到她三十八歲之後，才正式與親生父母告別，與丈夫移居到漢陽自立門戶。她的著名漢詩〈思親〉就是在敘述出嫁女性離家的心情。因此她的孝心，非常符合韓國人心中的傳統美德，這也成為她受人感佩的原因之一。
不過申師任堂的丈夫李元秀，自幼喪父，母親又不善管教。因此李元秀雖然個性憨厚、善良，卻是一個生性風流、不思上進的書生。也因此兩人的家庭生活十分拮据，但她依然能安貧樂道，無怨無悔地相夫教子。她在婚後生了四個兒子，三個女兒。非常重視教育的她，把孩子教得各個出色。其中又以她的三子李珥最出色。不僅十三歲就考取進士，在科舉考試中還拿下九次的狀元，日後更成為鼎鼎大名的儒學家。此外，她的長女梅窗、四子李瑀也是朝鮮著名擅長吟詩作畫的藝術家。因此，師任堂又被稱為「婦德高尚的申夫人」。
西元1551年，申師任堂離開人世，享年四十八歲。她生前雖然在畫壇已有名氣，但是她死後，名聲才真正的越來越響亮。不過世人看重的不是她的才華，而是她的『婦德』。因此，到了二十一世紀的現在，她就變成一個集孝順、賢慧、慈愛的母親與卓越藝術家的女性綜合體，因此將她的肖像放在五萬元的紙鈔上，就是為了彰顯韓國女性的卓越。不過有部分人士認為，她對於國家的整體發展毫無卓越貢獻，頂多只是個出身優渥的兩班。但是如前文所說，她婚後其實生活清苦，但仍能克勤克儉地盡好本份。再加上她的繪畫並不流於當權者所喜好的水墨畫，不也是彰顯她其實也有現代女性的獨立思考、勇於表現個性的特質。因此，像她這樣能兼具傳統與現代思維的優秀女性，能登上五萬元紙鈔上，自有其道理。