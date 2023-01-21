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蝴蝶翩翩飛舞好兆頭　高雄彩券行好運連2天刮出百萬

▲蝴蝶翩翩飛舞帶來好兆頭，高雄「旺來彩券行」連2天刮出百萬。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲蝴蝶翩翩飛舞帶來好兆頭，高雄「旺來彩券行」連2天刮出百萬。（示意圖／NOWnews資料圖片）

記者許家禎／台北報導

台彩推出的刮刮樂2,000萬超級紅包共有7個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。現在接連出現刮中百萬的幸運兒，第一個刮中百萬獎項的是位婦人，她帶著兒女來到高雄「旺來彩券行」，挑選「1,200萬大吉利」幸運刮中二獎100萬元，隔天店裡忽然飛進一隻蝴蝶，在店內翩翩起舞，沒多久店內就有一位幸運兒刮中「2,000萬超級紅包」三獎100萬元！

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位在高雄的「旺來彩券行」連續兩天刮出百萬獎！第一個刮中百萬獎項的是位婦人，當天帶著兒女來買刮刮樂，想在新年試手氣、大吉大利，所以挑選了「1,200萬大吉利」，沒想到真的幸運刮中二獎100萬元。

隔天下午店裡忽然飛進一隻蝴蝶，在店內翩翩起舞，沒多久店內就有一位幸運兒刮中「2,000萬超級紅包」三獎100萬元。彩券行余小姐表示，喧鬧市區很難得會有蝴蝶，而且蝴蝶非常自在在店內翩翩起舞，必定是好兆頭，果真就又刮出百萬獎。

刮刮樂2,000萬超級紅包共有7個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。截至1/19，已刮出0個2,000萬元、1個200萬元+賓士休旅車、100個100萬元。


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