不過節會被關？中國強逼新疆維族人喝酒吃肉 同慶祝春節
中國當局在新疆進行的人權迫害時有所聞，近來又傳出，在農曆春節前夕，維吾爾族人被當地漢族官員要求食用豬肉和酒，與漢族人一同慶祝節日。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《RFI》報導，「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）表示，新疆當地漢族官員最近帶著酒、豬肉以及摻有豬油的年糕，訪問維吾爾族人，不僅要他們食用，還監督他們有沒有一同慶祝春節到來。除此之外，維吾爾族人還被要求穿上漢服，在門口掛上春聯，並且參加廟會活動。
這已經不是第一次中國強逼新疆維吾爾族人過漢族人的春節。自2018年起，就有官員強逼穆斯林在門口貼春聯、掛燈籠，還會在端午節要求要包粽子、吃粽子，若未遵照指示慶祝，就會被送入再教育營。從新疆教育營獲釋的少數民族人士曾多次披露，在被羈押期間被要求喝酒、吃豬肉及吸煙。
迪里夏提表示，中國政府禁止維吾爾族人進行任何宗教活動，卻強逼他們接受漢族習俗，是對維吾爾人的挑釁與侮辱。
中國政府在新疆的人權迫害已經演進至全面性的種族與文化滅絕地步，過去還曾傳出，在新疆庫爾勒地區一處餐廳被改成「喝酒培訓基地」，讓當地不喝酒的維吾爾族人到該處喝酒，養成喝酒習慣。迪里夏提表示，「中國政府強迫維吾爾人喝酒，透過喝酒來證明他們是否放棄了自己的信仰。」