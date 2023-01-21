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應對長輩問題攻防戰！　專家教你6招不尬聊

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應對長輩問題攻防戰！　專家教你6招不尬聊

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】「什麼時候要結婚？」、「收入多少？」親友聚餐最怕被追問各種私人問題！《CNN》邀請幾位心理諮商專家分享利用6招應對親友攻勢。美國心理學家羅珊卡帕納霍奇（Roseann Capanna-Hodge）表示，放連假有時會讓人不開心，就是因為會被問到尷尬的問題甚至起爭執。她建議，與其怒火中燒或是猛烈抨擊，不妨為自己設定底線、平和直接的表達立場。

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１提前規劃「安全牌話題」

台灣民眾過年最怕的就是被問到各種各樣的隱私問題，西方人同樣會在聖誕節或感恩節餐桌上被問到惱人的問題。羅珊表示，雖然每位家族成員未必能融洽相處，但你還是有方法與不太熟的親友共度時光，大原則就是提前列出安全牌話題，即可在現場氣氛尷尬時轉移話題。也可以事先透露自己不想討論的話題，也會有助益。

溝通重點是「以平和的態度直接表達」，例如「不好意思，我不太想談論這個話題，因為這讓我覺得不是很舒服」，這樣的語氣比較不會有攻擊性。或是把尷尬話題變成賓果小遊戲，當談到減肥、收入、感情等敏感話題，提最多次的人要出錢請客。

２「你現在幾公斤啊？」

治療師珍妮佛蘿琳（Jennifer Rollin）建議，在聚餐前就先設想親友可能會問到的話題。她表示，只要討論到外貌體重，無論是批評或是關心，都容易讓人感到不快，此時可委婉轉移話題，或是冷處理回應「我不清楚，我不是很在意體重」。如果還是感到被人身攻擊，不用怕得罪別人，自在的淡出現場吧。

３「你交男／女朋友了沒？怎麼還單身？」

另一位專家凱咪奧蘭治（Kami Orange）表示，設定底線並非與人起爭執，而是傳達個人需求與表達可接受的範圍。

當被問及感情生活，凱咪通常會給對方2次機會，第1次被問到時，她會將話題轉移到大家都喜歡的事物，若被問到第2次，她建議回應：「若有好消息，我再跟你說。」溫和直接的表明你不想繼續這個話題。

若單獨交談（非多人場合）時被追問感情話題，凱咪建議可嘗試拒絕，例如「不好意思，這個話題讓我感到不舒服，能否請你不要再這樣問？」

４「你結婚了沒？什麼時候要生？」

涉及婚姻與家庭的話題是令人壓力最大的問題之一。凱咪表示，善意的談話或是把話題拋回去的回應如：「你們家相處得很融洽，你跟阿姨／叔叔是怎麼認識的？」

但有時即便是關心，仍可能讓人感到被冒犯，例如「問一位不孕症患者什麼時候要生」。護士兼生育作家瑞秋古維奇（Rachel Gurevich）表示，如果你有生育計劃，可事先和另一半確認這個話題可以討論的人事物範圍，若超出底線就直接結束對話，例如「我沒有想談論這個話題」，或是婉轉表達「你不會想知道這些私人的事情。」若對方是可以信任的人，那麼不妨敞開心扉尋求支持。

５政治與宗教立場不同                                

不是所有人都善於應對政治與宗教信仰等敏感話題，那麼要如何避免呢？凱咪表示，有人喜歡辯論，但你不一定要加入，若情況允許的話可忽略話題；若無法避免爭議性話題，則可表達「我們在這件事情的立場不同，既然雙方短時間內不會改變想法，不如聊點別的開心話題吧」，或精簡扼要表示「我的看法與您不同。」

６三十六計走為上策

若你已經試過上述的方式，仍然難以應付親友的攻勢，那就「三十六計走為上策」。凱咪建議，不需要撕破臉，只要事先準備一個離席的理由即可，若現場情況讓人待不住的話，遠離現場就是最好的底線，畢竟美好假期是用來維繫感情的，若話不投機，不如及時止損。

原文出處：

https://edition.cnn.com/2022/11/22/health/holiday-boundaries-questions-comments-wellness/index.html




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56115

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