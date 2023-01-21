應對長輩問題攻防戰！　專家教你6招不尬聊

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１提前規劃「安全牌話題」台灣民眾過年最怕的就是被問到各種各樣的隱私問題，西方人同樣會在聖誕節或感恩節餐桌上被問到惱人的問題。羅珊表示，雖然每位家族成員未必能融洽相處，但你還是有方法與不太熟的親友共度時光，大原則就是提前列出安全牌話題，即可在現場氣氛尷尬時轉移話題。也可以事先透露自己不想討論的話題，也會有助益。
溝通重點是「以平和的態度直接表達」，例如「不好意思，我不太想談論這個話題，因為這讓我覺得不是很舒服」，這樣的語氣比較不會有攻擊性。或是把尷尬話題變成賓果小遊戲，當談到減肥、收入、感情等敏感話題，提最多次的人要出錢請客。
２「你現在幾公斤啊？」治療師珍妮佛蘿琳（Jennifer Rollin）建議，在聚餐前就先設想親友可能會問到的話題。她表示，只要討論到外貌體重，無論是批評或是關心，都容易讓人感到不快，此時可委婉轉移話題，或是冷處理回應「我不清楚，我不是很在意體重」。如果還是感到被人身攻擊，不用怕得罪別人，自在的淡出現場吧。
３「你交男／女朋友了沒？怎麼還單身？」另一位專家凱咪奧蘭治（Kami Orange）表示，設定底線並非與人起爭執，而是傳達個人需求與表達可接受的範圍。
當被問及感情生活，凱咪通常會給對方2次機會，第1次被問到時，她會將話題轉移到大家都喜歡的事物，若被問到第2次，她建議回應：「若有好消息，我再跟你說。」溫和直接的表明你不想繼續這個話題。
若單獨交談（非多人場合）時被追問感情話題，凱咪建議可嘗試拒絕，例如「不好意思，這個話題讓我感到不舒服，能否請你不要再這樣問？」
４「你結婚了沒？什麼時候要生？」涉及婚姻與家庭的話題是令人壓力最大的問題之一。凱咪表示，善意的談話或是把話題拋回去的回應如：「你們家相處得很融洽，你跟阿姨／叔叔是怎麼認識的？」
但有時即便是關心，仍可能讓人感到被冒犯，例如「問一位不孕症患者什麼時候要生」。護士兼生育作家瑞秋古維奇（Rachel Gurevich）表示，如果你有生育計劃，可事先和另一半確認這個話題可以討論的人事物範圍，若超出底線就直接結束對話，例如「我沒有想談論這個話題」，或是婉轉表達「你不會想知道這些私人的事情。」若對方是可以信任的人，那麼不妨敞開心扉尋求支持。
５政治與宗教立場不同不是所有人都善於應對政治與宗教信仰等敏感話題，那麼要如何避免呢？凱咪表示，有人喜歡辯論，但你不一定要加入，若情況允許的話可忽略話題；若無法避免爭議性話題，則可表達「我們在這件事情的立場不同，既然雙方短時間內不會改變想法，不如聊點別的開心話題吧」，或精簡扼要表示「我的看法與您不同。」
６三十六計走為上策若你已經試過上述的方式，仍然難以應付親友的攻勢，那就「三十六計走為上策」。凱咪建議，不需要撕破臉，只要事先準備一個離席的理由即可，若現場情況讓人待不住的話，遠離現場就是最好的底線，畢竟美好假期是用來維繫感情的，若話不投機，不如及時止損。
原文出處：
https://edition.cnn.com/2022/11/22/health/holiday-boundaries-questions-comments-wellness/index.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56115
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