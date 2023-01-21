俄傭兵組織瓦格納參與侵烏　美列為跨國犯罪組織

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）白宮官員今天說，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）持續在俄國對烏克蘭發起的戰爭中幫助俄軍，美國已將它列為「跨國犯罪組織」，將於下週實施新一波制裁。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社報導，瓦格納集團是由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的密友、俄國商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所掌控。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，瓦格納集團在烏克蘭約有5萬名戰士，其中80%來自監獄。根據柯比出示的美國情報圖像，北韓為瓦格納集團在烏克蘭的行動提供武器。他說，瓦格納集團已不遜於正規俄軍。他提及，美國財政部正式將瓦格納集團列為跨國犯罪組織，與義大利黑手黨、日本及俄羅斯的組織犯罪相提並論。這項認定將使美國得以對瓦格納集團遍及全球的龐大網路實施更廣泛制裁，包括傭兵行動及在非洲等地的生意。（譯者：陳正健/核稿：曾依璇）1120121承認克里米亞屬於烏克蘭？俄駐瑞典大使館推文引議蕭美琴接受美聯社專訪 稱北京無權決定台灣與世界打交道不過節會被關？中國強逼新疆維族人喝酒吃肉 同慶祝春節2022年抖內排行曝！「聲音惡魔」Vox Akuma登VTuber冠軍