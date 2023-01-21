台股兔年平均表現旺　先蹲後跳、逢低佈局好時機

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另外統計2003至2022，過去20年台股於農曆新年後開盤的表現，發現單日與一個月後上漲的機率平均超過七成。鄭翰紘預期，由於FED利率已經逐漸見頂，加上市場對於經濟衰退等消息逐漸反應完畢，依照超過半世紀的歷史經驗，台股今年度有望重回正報酬。
鄭翰紘指出，2022年以來隨著美國通膨攀高，聯準會激進的升息策略讓美元大幅升值，資金回流美國並撤出新興市場。由於台股於2021年表現最為強勁，因而在去年成為國際資金獲利了結的首選市場。好消息是，外資目前正面看待新春行情，認為短期基本面顛簸已經反應在股價上，可提前布局產業復甦題材。
同時，多數法人對於上半年基本面的不確定性已有預期，並提前做出反應，因此短期震盪在所難免。然而蹲低就是奮力躍起前的準備，尤其下半年有望迎來更多國際資金回流，兔年開年上漲可期。
展望後市，鄭翰紘認為全球半導體行業循環即將走出低谷，目前正是布局的關鍵時刻。他說明，全球IC大廠全力去庫存同時降低資本支出，靜待需求復甦，今年下半年半導體有望重現供不應求，有助於企業重拾成長動能。而根據歷史經驗，台灣股市通常領先基本面1至2季反彈，即使有高通膨、高利率與地緣政治等逆風短期影響，但以中長線來看，現在不失為提前逢低佈局的好時機。
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