小孩過年三大病狀　感冒重複感染恐併發肺炎！

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感冒好發季節 家長注意三指標若年節期間孩童不慎染病，汪小芹建議家長們可注意「呼吸症狀」、「活動力」及「食慾」這三大指標，若都變嚴重應盡速就醫。
汪小芹指出，嬰幼兒感冒大多是急性、傳染性、病毒性的疾病，常見的致病病毒包括鼻病毒、冠狀病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒等，嬰兒時期症狀多變且較易合併發燒、鼻水、哭鬧不安、易怒症狀。
幼童生病時大多胃口不好，家長不用過度擔心，如勉強孩子進食或灌食，反倒會出現脹氣、嘔吐導致嗆傷等危險，盡可能讓孩童攝取高蛋白質、高維生素C等食物來增加體力，減少甜食、零食或是油高脂等垃圾食物。
年節期間 呼吸道症狀多須小心汪小芹表示，嬰幼兒染病的話，呼吸狀況得多多觀察，若病毒侵入呼吸道，深入細支氣管並引發感染，便會造成細支氣管炎，家長可多留意是否有咳嗽加劇、呼吸急促、吐氣出現咻咻喘鳴聲等病狀，細支氣管炎嚴重時，肋間、肋骨下方與腹部交接處會隨呼吸出現凹陷起伏現象，也會伴隨餵食停頓或餵食困難現象，如有上述情況請盡速就醫。
高危險族群包括早產兒、3個月內的嬰兒、有心肺疾病、免疫不全或環境中有菸、空污等，都會引起嚴重細支氣管炎。
這段期間好發於嬰幼兒的哮吼也得多留意，初期雖然像一般感冒，不過在12至48小時後，就會發燒、吸氣時喘鳴、聲音沙啞、狗吠狀咳嗽，晚上尤為明顯，可能持續3至4天。若孩子出現意識不清、發紺、安靜時有喘鳴、肋凹及無法進食液體食物，皆為嚴重呼吸道阻塞，務必立即送醫。
需注意的是，哮吼病童在就醫時，醫師會先詢問是否異物吸入（如魚刺等）之可能性，處理方式會有所不同。汪小芹建議，照護哮吼病童時可先以安撫為主，過度哭鬧會使呼吸困難，反而更危險，若孩童年紀較大，可先採取坐姿，並將下顎伸出來維持呼吸道暢通，且盡速就醫。另外，此時可準備流質或較軟的食物，以方便吞嚥為主，並少量多餐及與多攝取水份。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56597
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