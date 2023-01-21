藍營要角相繼新北參拜 侯友宜：感謝大家為國、為民祈福
新北市長侯友宜今（21）日一早到新北聯合醫院三重院區，慰問留守崗位的醫護人員，對於這幾天相繼到新北市參拜、發紅包的藍營要角或2024大選可能人選，包含國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘及前總統馬英九等人，侯友宜受訪時表示感謝他們願意為國、為民祈福，大家都是期待對這塊土地每個人都能夠共好。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者先問到明天朱立倫要前往林口竹林山觀音寺參拜，侯友宜受訪表示，朱主席擔任過新北市的市長，到新北市拜廟祈福、為國為民，謝謝大家願意努力為國、為民好好打拚；指出尤其在過年期間，會跟好朋友們在各地互相祝福，大家互相祈求國泰民安、萬事如意，希望走過疫情，在今年經濟困頓過程當中，但願國家平安外，也能讓經濟起飛，帶來更祥和的社會。
另外對於明天也會同樣到板橋慈惠宮拜廟祈福的郭台銘，是否象徵代表「郭侯合」逐漸浮出檯面？侯友宜則是說到，大年初一到慈惠宮拜廟是他大過年例行性習慣，去年也有到這拜廟，因為從小在家鄉裡，拜的是主祀媽祖的嘉義朴子配天宮，媽祖是自己從小的信仰。
侯友宜接著說到，這次到新北市工作，工作地點在板橋，而板橋慈惠宮香火非常鼎盛，所以大年初一都會到板橋慈惠宮參拜，祈求媽祖保佑新北市平安，讓新北市能更加蓬勃發展，所以其實去年如此，今年也是這樣，期待更多人到各地的宗教廟宇，不但保佑家人幸福外，也祈求地方往前走，讓社會更進步祥和。
最後對於馬英九昨日到新北市三重義天宮、蘆洲湧蓮寺發放兔年紅包袋，被問到是否有找侯友宜同台時選擇避而不談、轉身離開。對此侯友宜沒有多做回應，僅簡單表示，非常歡迎馬前總統跟朱前市長到新北市廟宇參拜，他們都是一心一意為國家為人民來祈福，期待大家對這塊土地每個人都能夠共好，努力面對未來，希望生活會過得更好。