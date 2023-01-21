好羨慕！祈求土地公好運降臨 年輕男接連中獎還刮出百萬
台彩推出的刮刮樂2,000萬超級紅包共有7個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。現在接連出現刮中百萬的幸運兒，有位20多歲男性，在新北市新莊區中華路二段的土地公廟拜拜，祈求好運降臨，隨後就到一旁的彩券行買刮刮樂「2,000萬超級紅包」，一連刮中幾張5,000元、沒想到刮完最後一張請店員幫忙對獎，竟幸運中了100萬元！
記者許家禎／台北報導
根據新北市新莊區中華路二段的「財會旺商行」描述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」三獎100萬元的幸運兒是位20多歲男性，當天一進門就指名要刮「2,000萬超級紅包」，看起來有備而來的樣子，連續刮中幾張5,000元、運氣非常好，準備要離開前，刮完最後一張請店員幫忙對獎，沒想到竟幸運的中了100萬元。
中獎人激動表示，「剛剛要來之前去斜對面祈求土地公（福德宮）拜託祂讓我今年一定要中大獎，真的好靈驗，我現在要好好的答謝祂！」。2,000萬超級紅包共有7個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。截至1/19，已刮出0個2,000萬元、1個200萬元+賓士休旅車、100個100萬元。