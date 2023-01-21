胃食道逆流哪些食物可以吃？　營養師公開飲食清單把握3原則！

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胃食道逆流把握3大原則 挑對吃的時間、種類胃酸過多導致胃液逆流而上，造成口腔有酸水，或是俗稱的「火燒心」，胸口有灼熱感，這些都是胃食道逆流的典型症狀。營養師程涵宇表示，當胃食道逆流的頻率增加時，除了會影響睡眠品質，胃酸還會對食道黏膜造成刺激，導致發炎、潰瘍等嚴重問題，長期下來，嚴重的話甚至會有食道癌的風險！
民眾常認為胃食道逆流應該避免攝取容易產氣、纖維高、胃不好消化的食物，像是豆漿、水果、蔬菜等。不過營養師程涵宇指出，有胃食道逆流的民眾，在飲食上應該是要把握「均衡、低脂、高纖」3大原則，豆漿、蔬菜、水果可以吃，不過要挑對時間、種類來吃。
不知道飲食怎麼選擇？ 營養師提供完整食物清單碳水化合物、蔬菜水果、蛋白質、油脂等都應該均衡飲食，不過在食物挑選上有一些小撇步。像碳水化合物的部分，營養師程涵宇就建議，應該選擇全穀根莖類，例如馬鈴薯、地瓜、糙米、燕麥等都是高纖的好來源，高纖食物能夠減少胃食道逆流風險，而精緻又高脂肪的澱粉類食物會加重症狀，像是炸薯條、鬆軟的肉鬆麵包、菠蘿麵包等都應該避免。
而蔬菜、水果的部分，營養師程涵宇表示，大部分蔬菜葉菜類、綠色蔬菜、黃瓜等都沒問題，一些辛香料，像蔥、香菜都可以正常吃，特別是生薑有抗發炎的效果還能緩解胃食道逆流，她認為喝些薑茶也不錯，不過記得不要加糖。
不過辣椒、胡椒、薄荷、生大蒜、生洋蔥、辣椒等，這些營養師程涵宇認為應該避免，而且有些人吃這些食物胃食道逆流灼熱感還會加劇。如果常常嘔酸水，她提醒，要避免柑橘類水果，像橘子、檸檬、柚子、葡萄柚等這種看起來很清爽、健康的柑橘類水果其實並不適合胃食道逆流的人，有胃食道逆流困擾的人應該選擇香蕉、香瓜、桃子、梨，這類比較不容易引發逆流症狀的水果。
在蛋白質的部分，營養師程涵宇表示，瘦肉、海鮮、豆類都可以吃，乳品以脂肪低的為優先，無糖豆漿、低脂肪的鮮乳、植物奶（如：燕麥奶）等都可以，因為選脂肪含量低的食物可以減輕胃食道逆流的症狀，所以高飽和脂肪的肉類，像是肥肉、五花肉、百頁豆腐等建議避免。
而油脂類，像奶油、豬油、雞油、冰淇淋、乳酪抹醬、奶油乳酪等也應該避免。此外食物的烹調方式也很重要，應多以水煮、清蒸優先。
咖啡、茶、巧克力可以吃嗎？ 營養師這樣回答此外，營養師程涵宇也別提醒，酒、含糖飲料、及巧克力應該避免，若是有時候真的很需要吃一些像是巧克力這種能夠安慰自己的食物時，記得早一點吃，避免晚上甚至睡前吃宵夜或零食，而且一定要適量。
至於咖啡、茶的話，營養師程涵宇認為，見仁見智，如果喝了咖啡、茶感覺症狀明顯更不舒服就不要喝，什麼可以吃什麼不能吃主要還是把握「均衡、低脂、高纖」3大原則，並且挑對時間、種類來吃。
資料來源：程涵宇營養師－最完整！胃食道逆流宜忌食物清單
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56173
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