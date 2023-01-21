兔年創新意！佛光山元宇宙祈福　嶄新的探索體驗

為迎接農曆春節，佛光山於1月22日至2月19日開設平安燈法會，並推出最新佛光雲宇宙春節版本，通過虛實結合的多重祈福方式，為全球華人帶來最特別的新年祝福。在背後推動佛光山科技化的數字宗教藝術研究院院長、網龍網絡公司宗教事業部總經理宓雄表示，新的一年佛光山雲宇宙會不斷完善，提供數字佛教嶄新的探索體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
宓雄說，從2017年起，網龍網絡就與佛光山開啟科技探索之旅，共同研發佛光山社交互動大屏(佛國之旅)，呈現虛擬佛光山世界的主題場景，目前已分布在台灣、美國、馬來西亞及菲律賓等地的八家分別院。2019年設立佛光科技長廊，打造佛光山社交互動大屏、佛光101VR沉浸教室、VR慧箭降魔、VR三好互生高空救貓、佛光GO等產品。
宓雄指出，今年佛光山舉辦的春節平安燈法會包含巨型鳳凰主燈、雙兔討巧、光照大千等一系列富麗堂皇的現場祈福活動，遊客可以收穫儀式滿滿的新春祈願，而這次佛光山燈會最值得期待的，是由網龍網絡公司製作的佛光雲宇宙最新春節版本，在原有的1.0版本上，新增領取供燈、禮佛、線上祈福、祝禱新春等一系列春節任務，用戶隨時隨地都可以通過電腦或手機登錄，在任務的指引下漫遊佛光雲宇宙世界。
宓雄表示，此次版本的背包可以裝備象徵著佛光普照的重要供養—蓮花燈，幫助用戶積攢功德，為自己和家人進行線上祈願祝禱；任務結束後，用戶可以領取相應獎勵及新春福利，還將有機會獲得一盞全年受到加持的實體光明燈或春節大抽獎機會，獎品包括iPhone、iPad、iPod。除此以外，用戶可以通過「捏臉換裝」功能，打造屬於自己的虛擬人物，即時觀看佛光山展覽。