除夕日國道中午路況佳 估國五南港至頭城壅塞到16點
今（21）日為春節連續假期除夕，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。高公局也預估下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段，早前路況播報員也表示，國五南向南港系統至頭城路段，車多壅塞的狀況會持續到下午4點左右。
記者許家禎／台北報導
高公局表示今日上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、南屯至王田，其餘路段均能維持行車順暢。另查今日上午10時28分於國1南向188公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵1公里；10時51分於國1南向183.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里，11時00分於國1南向196.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於上午11時04分排除，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。最後，為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。